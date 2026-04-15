한국주택금융공사는 15일 신임 감사에 임수강 전 생산과포용금융연구회 부회장이 취임했다고 밝혔다.

임수강 생산과포용금융연구회 부회장이 17일 서울 중구 아시아미디어타워에서 인터뷰 하고 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

임 감사는 고려대학교 경영학과를 졸업하고 연세대학교에서 경제학 석사, 전남대학교에서 경제학 박사 학위를 취득한 금융경제 전문가다. 금융경제연구소 연구위원을 시작으로 경기연구원 초빙연구위원, 생산과포용금융연구회 부회장, 금융발전심의회 위원 등을 역임하며 금융 현안 전반에 대한 연구를 수행해왔다. 특히 포용금융과 금융정책 분야에서 꾸준히 연구 활동을 이어온 점이 이번 인선에 반영된 것으로 보인다.

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임 감사는 취임사를 통해 "주택금융에 대한 높은 이해력과 소통에 기반한 공감 리더십을 바탕으로 공사가 국민의 주거 안정을 뒷받침하고 포용적 금융을 선도하는 기관이 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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