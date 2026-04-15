교통자료 포함 800여점 접수 '열기'

고속버스표·회수권 등 기증 잇따라

명예의 전당 등재 등 ‘전국 최고 예우’

전북 익산시가 '기록의 도시'로 거듭나고 있다.

15일 익산시에 따르면 지난 3월 16일부터 진행 중인 '제6회 익산시 민간기록물 수집 공모전'에 현재까지 약 800점의 기록물이 접수됐다.

익산시민역사기록관. 익산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공모전은 '환승기록: 익산편-길에서 만난 기록'을 주제로, 시민의 삶 속에 남아 있는 다양한 흔적을 발굴하는 데 초점을 맞췄다.

민간기록물은 공공기관이 아닌 개인이 보관해 온 사진과 일기, 생활 물품 등을 의미하며, 일상의 축적이 지역의 역사로 확장되는 과정이라는 점에서 의미를 지닌다.

특히 이번 공모에서는 익산의 도시 정체성을 보여주는 교통 관련 자료가 다수 포함됐다. 옛 고속버스 승차권과 시내버스 회수권, 교통경찰 위촉장 등은 시대별 이동 환경과 생활상을 드러내는 자료로 평가된다.

시는 익산시민역사기록관 내 '기증자 명예의 전당'에 기증자 이름을 상시 기록하고, 온·습도 관리가 이뤄지는 전문 수장시설에서 자료를 보존할 예정이다. 심사를 거쳐 45명을 선정해 시장 표창과 상금을 수여하고, 수집된 기록물은 도록 제작과 전시를 통해 시민에게 공개한다.

공모 참여는 5월 29일까지 가능하다. 익산시민역사기록관 누리집에서 신청서를 내려받아 전자우편이나 방문, 우편으로 접수하면 된다. 교통 분야뿐 아니라 지역의 옛 풍경이나 축제, 일상 기록 등도 폭넓게 접수한다.

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양경진 익산시 기획안전국장은 "시민 한 분 한 분의 소중한 기억이 모여 익산의 위대한 기록 역사가 완성된다"며 "나의 작은 추억이 시의 공식 기록이 되는 특별한 경험에 더 많은 시민이 함께해주시길 바란다"고 말했다.

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



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