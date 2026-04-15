재가복지시설 참여로 안전망 강화… 총 21개소 확대

기장군이 치매 친화적 지역사회 조성을 위해 선도단체를 확대 지정했다.

기장군은 최근 기장군보건소 치매안심센터가 '다온재가복지센터'와 '(A)효드림노인복지센터'를 치매극복 선도단체로 신규 지정했다고 15일 전했다.

'치매극복 선도단체'는 구성원 모두가 치매파트너 교육을 이수하고, 치매 환자와 가족이 안심하고 생활할 수 있는 환경 조성에 앞장서는 기관을 의미한다.

이번 지정으로 기장군 내 치매극복 선도단체는 총 21개소로 늘어났다. 특히 새로 지정된 두 기관은 재가복지시설로, 어르신 돌봄 현장의 최일선에서 축적한 경험과 전문성을 바탕으로 지역 치매 안전망 강화에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

이들 기관은 기장군치매안심센터와 협력해 ▲배회·실종 어르신 발견과 신고 ▲치매사업 홍보·서비스 연계 ▲치매 관련 정보 제공 등 다양한 활동을 수행할 예정이다.

AD

기장군치매안심센터 관계자는 "전문성을 갖춘 재가복지시설과의 협력을 통해 지역사회의 치매 대응 역량이 한층 강화될 것으로 기대한다"고 말했다.

치매극복 선도단체 참여를 희망하는 기관 및 단체는 기장군치매안심센터로 문의하면 가입 절차와 대상 등에 대한 안내를 받을 수 있다.

기장군이 신규로 지정된 치매극복선도단체에 현판을 전달하고 있다. 기장군 제공 AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>