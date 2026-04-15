첨단 자동화 장비·부품 기업 애니모션텍이 인천 송도국제도시에 신사옥을 마련하고 본격적인 생산·연구개발에 나선다.

인천경제자유구역청은 15일 송도 지식정보산업단지에서 애니모션텍 신사옥 준공식을 열었다.

2007년 설립된 애니모션텍은 반도체, 연성회로기판(FPCB), 디스플레이 장비에 적용되는 레이저 가동 장비와 모션제어 부품을 전문적으로 생산하는 기업이다. 이 회사는 미국 에어로텍의 외국인직접투자(FDI)를 받아 송도 5414㎡ 부지에 신사옥을 건립했다.

애니모션텍 신사옥 조감도. 인천경제청 제공 AD 원본보기 아이콘

신사옥은 첨단 자동화 장비와 핵심 부품을 생산하는 시설뿐만 아니라 연구개발 기능을 갖춘 복합 거점으로 구축됐다. 향후 레이저 가공과 고정밀 모션제어 기술의 고도화로 첨단 자동화 분야에서 경쟁력을 확보할 것으로 인천경제청은 기대했다.

신동혁 애니모션텍 대표는 "글로벌 수준의 기술 경쟁력을 확보하고 해외 시장 진출을 확대할 계획"이라며 "첨단 산업용 장비 핵심 부품을 국산화하면서 산업 생태계 발전에 기여하겠다"고 말했다.

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윤백진 인천경제자유구역청장 직무대행(차장)은 "애니모션텍의 송도 투자와 신사옥 준공은 인천이 첨단 제조·장비 산업의 핵심 거점으로 도약하는 데 중요한 의미를 갖는다"며 "글로벌 경쟁력을 갖춘 기업들이 안정적으로 성장하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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