MZ 고객 공략 기대



㈜광주신세계가 광주전남 고객들이 손꼽아 기다려온 무신사스탠다드 매장을 광주전남 최초로 열고 MZ 고객 공략에 나선다. 그동안 서울에 직접 가거나 온라인을 통해서만 접할 수 있었던 무신사스탠다드의 오프라인 매장이 들어서면서 광주신세계는 쇼핑 핫스팟으로 입지를 더욱 확고히 할 것으로 기대된다

㈜광주신세계는 광주전남 패션 피플들이 손꼽아 기다려온 '무신사스탠다드' 매장이 16일 호남 최초로 오픈한다고 밝혔다. 그동안 서울에 가거나 온라인을 통해서만 구매할 수 있었던 브랜드의 오프라인 매장이 들어서면서 플레이 스팟을 찾는 MZ고객들이 더욱 늘어날 것으로 기대된다.

광주신세계에 호남 최초로 오픈하는 무신사스탠다드가 4월 16일 오픈을 앞두고 상품진열을 마무리 하고 고객 맞이를 준비중이다.[사진제공=광주신세계] AD 원본보기 아이콘

대한민국을 대표하는 온라인 패션 스토어 '무신사'의 자체 브랜드인 무신사스탠다드는 미니멀한 디자인과 뛰어난 품질로 MZ세대의 '기본 아이템'으로 자리 잡았다.

광주신세계 입점은 수도권과 주요 거점 도시에 이어 호남에 최초로 진출하는 것으로, 온라인으로만 구매하던 지역 고객들에게 직접 착용해보고 구매할 수 있는 차별화된 쇼핑 경험을 제공할 예정이다.

광주신세계는 플레이 스팟에 MZ고객들이 선호하는 온라인 기반 메가 브랜드를 입점시켜 젊고 역동적인 '트렌드 리딩(Trend Leading)' 공간으로 입지를 확고히 할 방침이다.

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광주신세계 임재석 영패션 부장은 "오랜 시간 준비한 무신사스탠다드 입점은 광주·전남 지역 MZ 고객들에게 가장 설레는 소식이 될 것이다"며 "앞으로도 지역에서 만나기 힘들었던 핫한 콘텐츠를 선제적으로 도입해 고객들에게 즐거움을 선사하도록 노력할 것이다"고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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