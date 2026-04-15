[오늘의신상]빙수의 계절 돌아왔다…'베리밤 팥빙수'·'인절미 컵빙수' 출시
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'우유 팥빙수'·'애플망고 팝빙수'도 판매 시작
파리바게뜨가 딸기를 활용한 '베리밤 팥빙수'와 '인절미 컵빙수' 등 빙수 신제품 2종을 출시한다고 15일 밝혔다.
파리바게뜨가 딸기를 활용한 '베리밤 팥빙수'와 '인절미 컵빙수' 등 빙수 신제품 2종을 출시한다고 15일 밝혔다. 파리바게뜨 제공
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'베리밤 팥빙수'는 부드러운 우유 얼음 위에 딸기와 통단팥을 올리고 토핑까지 더한 팥빙수다. '인절미 컵빙수'는 인절미 맛 쉐이크에 인절미와 볶음 현미 토핑을 더한 제품으로, 소용량 컵 형태로 제공된다.
이와 함께 파리바게뜨는 스테디셀러 빙수인 '우유 팥빙수', '애플망고 팝빙수'도 판매를 시작한다.
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파리바게뜨 관계자는 "시즌을 맞아 딸기를 가득 올린 '베리밤' 라인업을 비롯한 다양한 빙수 제품을 운영한다"고 설명했다.
정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr
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