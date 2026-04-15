경기도가 행정서비스의 속도와 확장성을 높이기 위한 '클라우드컴퓨팅 시스템 구축 2단계 사업'에 착수한다.

경기도는 15일 공공기관 정보시스템을 기존 '부서 소유' 개념에서 벗어나 필요할 때 사용하는 '서비스형' 구조로 전환하는 2차 사업을 추진한다고 밝혔다. 이를 통해 보다 신속하고 안정적인 행정서비스 제공 기반을 마련하겠다는 구상이다.

경기도는 앞서 지난해 1차 사업을 통해 경기민원24, 경기도 뉴스포털 등 57개 업무 시스템의 클라우드 전환 기반을 구축했다. 아울러 시스템 속도와 안정성을 점검할 관리 체계를 마련하고, 특정 기업이나 기술에 종속되지 않는 쿠버네티스 기반의 오픈소스 개방형 구조를 도입했다.

올해 진행되는 2차 사업은 서비스 개선과 활용 확대에 초점이 맞춰졌다. 경기도 통합누리집(gg.go.kr)을 포함한 21개 시스템을 추가로 클라우드로 전환하고, 이용자 증가에도 안정적으로 대응할 수 있도록 서버 용량을 확충할 계획이다.

특히 통합누리집은 '클라우드 네이티브' 방식으로 개편된다. 이는 서비스를 기능 단위로 나눠 필요에 따라 신속하게 수정하거나 기능을 추가할 수 있는 구조로, 변화하는 행정 수요에 유연하게 대응할 수 있는 것이 특징이다. 도는 이를 통해 도민이 자주 이용하는 온라인 서비스의 속도와 편의성을 높인다는 구상이다.

이와 함께 데이터 백업과 장애 대응 체계를 강화해 시스템 장애 발생 시 신속한 복구가 가능하도록 하고, 전체 시스템을 통합 관리하는 점검 체계도 구축한다.

클라우드 활용 범위도 확대된다. 경기도 내부 중심이었던 1차 사업과 달리, 2차 사업에서는 도 공공기관과 시군이 클라우드 자원을 공동 활용할 수 있는 기반을 마련한다. 향후에는 자체 공공 클라우드와 함께 퍼블릭 클라우드를 연계해 정보자원 활용 효율을 높일 계획이다.

AD

김기병 경기도 AI국장은 "지난해 공공 클라우드 기반과 오픈소스 중심의 개방형 구조를 마련했다면, 올해는 클라우드 서비스 확대와 운영 안정성 강화에 집중할 것"이라며 "클라우드 네이티브 전환을 통해 변화하는 AI 수요에 민첩하게 대응할 수 있는 행정 기반을 구축하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>