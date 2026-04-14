미국과 이란의 협상 재개 기대감에 국내증시가 2% 이상 상승 출발한 14일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 151.38p(2.61%) 오른 5960.00에 코스닥은20.77p(1.89%) 오른 1120.61에 장을 시작했다. 2026.4.14 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

코스피가 외국인의 순매수세에 힘입어 장중 2% 넘는 강세를 기록하고 있다.

14일 오전 9시36분 기준 코스피는 전일 대비 2.77% 상승한 5966.88에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관과 개인이 각각 253억원, 1289억원을 순매도하고 있는 반면 외국인은 1079억원을 순매수하고 있다. 선물시장에서는 기관이 3913억원을 순매도하고 있는 반면 외국인과 개인은 각각 1288억원, 2507억원을 순매수 중이다.

업종별로는 증권업종이 7.67% 강세고 통신 4.27%, 전기전자 4.03%, 전기가스 3.31%, 금융 3.08%, 제조 3.06%, 보험 2.74%, IT서비스 2.68%, 의료정밀 2.22%, 운송장비 1.67%, 기계장비 1.31%, 섬유의류 1.41%, 운송창고 0.82%, 유통 0.9%, 제약 0.72% 등이 오름세다. 반면 종이목재는 1.77% 하락했고 건설, 부동산 업종도 약세를 보이고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 대부분 강세다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 3.23%, 6.54% 상승세고 현대차 3.66%, LG에너지솔루션 0.12%, SK스퀘어 6.9%, 두산에너빌리티 1.01%, 기아 2.24%, KB금융 0.7%, HD현대중공업 1.4%, 삼성생명 3.18%, 삼성물산 2.25% 등이 강세다. 반면 한화에어로스페이스는 2.16% 약세고 삼성바이오로직스도 약보합세다.

코스닥지수도 2%대 강세다. 코스닥지수는 전일 대비 2.08% 상승한 1122.7에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 135억원, 453억원 순매도하고 있는 반면 개인은 409억원을 순매수하고 있다.

시가총액 상위권 종목들도 대부분 강세다. 에코프로와 에코프로비엠이 각각 1.88%, 1.13% 강세고 알테오젠 1.7%, 레인보우로보틱스 2.39%, 에이비엘바이오 1.87%, HLB 8.06%, 코오롱티슈진 0.85%, 리가켐바이오 1.54%, 펩트론 3.85%, 이오테크닉스 0.2% 등이 오름세다. 반면 삼천당제약은 0.76% 하락 중이고 리노공업도 1.68% 약세를 보이고 있다.

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한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 2.9원 내린 1479.8원에 거래되고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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