비치조각공원 일대 5000㎡ 규모

감성 공간으로 탈바꿈

삼척해수욕장~이사부 광장 잇는

도보 여행의 핵심 거점 기대

강원도 삼척시가 동해안 최고의 드라이브 코스로 손꼽히는 새천년 해안도로 일원에 도보 여행객들의 감성을 자극할 새로운 휴식 공간인 '해파랑 감성공원' 조성에 본격적으로 나선다.

해파랑 감성공원. 삼척시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 삼척시 교동 86-3번지 일원의 기존 비치조각공원을 전면 개선하여 지역 관광을 활성화하기 위해 추진하고 있다. 시는 총사업비 52억 원을 투입하여 약 5000㎡ 규모의 감성 마당을 조성하고, 220m 길이의 회랑과 해안 스탠드 2개소 등 특색 있는 관광 시설을 구축할 계획이다.

특히 '해파랑 감성공원'은 삼척의 대표 관광지인 삼척해수욕장에서 시작해 이사부 광장을 거쳐 인근 해상 스카이워크로 이어지는 관광 동선을 하나로 묶는 핵심 거점 역할을 할 것으로 기대된다. 아찔한 해상 스카이워크에서 동해의 스릴을 만끽한 관광객들이 해파랑 감성공원의 회랑과 스탠드에서 휴식을 취하며 머무를 수 있도록 유도함으로써, 기존에 차량 중심의 통과형 관광지였던 해안도로가 공원 조성을 통해 걷고싶은 길로 변모됨에 따라 '스쳐 지나가는 관광'에서 '머무르는 체류형 관광'으로 거듭날 전망이다.

시는 지난해 12월 공사를 착공하였으며, 2027년 2월 준공을 목표로 예산 확보 및 공사 추진에 박차를 기하고 있다.

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삼척시 관계자는 "해파랑 감성공원은 해상 스카이워크와 함께 삼척 해안선을 잇는 명품 도보 코스의 완성이 될 것"이라며 "앞으로도 인근 관광지와 연계한 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 체류형 관광으로 지역 경제 활성화에 기여하겠다"고 밝혔다.

삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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