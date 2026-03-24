풀무원, 2021년 출시 제품에 기능·디자인 업그레이드

풀무원 풀무원 close 증권정보 017810 KOSPI 현재가 12,740 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,470 2026.03.24 개장전(20분지연) 관련기사 [오늘의신상]봄 제철 나물 비빔밥 먹어볼까?…플랜튜드 식물성 신메뉴 출시 풀무원, '미래사업부문' 출범…주방가전·펫푸드·푸드테크 육성 풀무원, 지난해 영업익 932억…전년비 1.5%↑ 전 종목 시세 보기 이 에어프라이어 신제품 '풀무원 스팀쿡 프라임 에어프라이어 15L'를 출시했다고 24일 밝혔다.

스팀쿡 에어프라이어는 2021년 출시한 풀무원의 주방가전이다. 이번 신제품은 소비자 리뷰를 반영해 기능과 디자인을 업그레이드했다.

풀무원이 에어프라이어 신제품 '풀무원 스팀쿡 프라임 에어프라이어 15L'를 출시했다고 24일 밝혔다.(사진제공=풀무원) AD 원본보기 아이콘

신제품은 40~200도 온도를 조절할 수 있는 열풍 조리 기능과 115도 스팀 기능을 결합해 찜, 밥, 튀김, 구이, 베이킹, 데우기, 발효, 건조 등 다양한 요리를 간편하게 조리할 수 있도록 구성됐다. 또 밥 짓기, 즉석밥 데우기, 나물 데침 등 한식 메뉴를 쉽게 조리할 수 있도록 54가지 자동 메뉴를 탑재했다.

풀무원이 특수 제작, 특허와 디자인을 출원한 '양면 그릴'을 활용하면 조리 중 여러 번 뒤집을 필요 없이 한 번만 뒤집어도 음식을 골고루 익힐 수 있다. 특히 냉동식품이나 뒤집는 과정에서 모양이 쉽게 무너질 수 있는 생선 요리를 수월하게 조리할 수 있다.

제품 관리와 사후 서비스도 강화했다. 가전 전문 A/S 센터를 운영하고, 스팀 생성 핵심 장치인 스팀 보일러에 대해 3년 무상 A/S를 제공한다.

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제품 가격은 소비자가 38만9000원이다. 풀무원가전 네이버 스마트스토어와 풀무원 공식몰 #풀무원(샵풀무원), 주요 오픈마켓에서 구매 가능하다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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