창업 추진 기구'카카오 AI 돛' 설립

카카오 카카오 close 증권정보 035720 KOSPI 현재가 46,900 전일대비 3,100 등락률 -6.20% 거래량 2,105,077 전일가 50,000 2026.03.23 15:30 기준 관련기사 금감원, 제2의 홍콩 ELS 막는다…"법대로면 4조 과징금, 재발 땐 감경 없다" 리사 수, 삼성·네이버 이어 업스테이지까지…K동맹 광폭행보(종합) [속보]업스테이지 김성훈 대표 "다음 인수하면 포털 네이버 넘어설 것" 전 종목 시세 보기 그룹이 4대 과학기술원과 함께 지역의 인공지능(AI) 인재를 양성하고 창업을 지원하는 추진 기구 '카카오 AI 돛'을 설립한다.

AI 인재 육성을 위한 업무협약 체결식. 카카오. AD 원본보기 아이콘

카카오는 23일 대전 한국과학기술원(KAIST)에서 한국과학기술원, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원, 울산과학기술원 등 4대 과학기술원과 'AI 인재 육성을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

카카오 AI 돛은 지난해 9월 발표한 500억원 규모의 AI 육성 기금을 기반으로, AI 투자와 인프라에서 상대적으로 소외된 비수도권 지역의 AI 생태계를 구축하고 산업화를 촉진하기 위해 설립됐다.

카카오 AI 돛은 지역 균형 성장의 AI 기반 선순환 모델을 구축할 계획이다. 이를 위해 2030년까지 100개의 AI 창업팀을 발굴해 글로벌 경쟁력을 갖춘 혁신 기업으로 키울 예정이다. 4대 과학기술원이 보유한 딥테크 역량을 사업화하고, 현장형 인재들이 창업에 나설 수 있도록 돕는다.

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정신아 카카오그룹 의장은 "AI 시대 도래로 1인 기업도 글로벌 유니콘으로 가속 성장할 수 있는 기회가 열렸다"며 "지역에서도 세계로 뻗어가는 AI 혁신 기업들이 잇따라 탄생할 수 있도록 든든한 돛의 역할을 할 것"이라고 말했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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