10년 민간임대 아파트 ‘온양온천역 블루밍’ 잔여세대 특별공급

아산시가 최근 10년간 166개 기업을 유치하며 약 23조 원 규모의 투자를 이끌어냈고, 12만 명이 넘는 신규 일자리를 창출하는 등 투자 중심지 중 하나로 부상하고 있다. 이 같은 성과는 삼성, 현대차 등 글로벌 기업의 대규모 투자에 힘입은 결과로, 고용·수출·인구 증가로 이어지는 선순환 구조를 형성하며 '50만 자족도시' 비전 실현에 속도를 내고 있다.

아산시는 수도권과 인접해 우수 인력 확보가 용이하고, 인천공항·청주공항·평택당진항과 가까워 글로벌 물류 경쟁력을 갖췄다. 또한 아산-천안고속도로, 서해선 복선전철 등 광역 교통망 확충이 이어지며 산업 및 주거 인프라가 동시에 성장하고 있다. 이미 준공된 9개 산업단지와 추가 조성 중인 17개 산업단지는 향후 확장 가능성까지 확보했다. 이 같은 성장 동력에 힘입어 20~30대 젊은 세대의 유입도 꾸준히 증가하는 추세로 알려져 있다.

이러한 지역 성장세 속에서 온천동 일원에 공급되는 10년 민간임대 아파트'온양온천역 블루밍'이 잔여 세대에 한해 특별 혜택을 제공하며 선착순 계약을 진행 중이다. 이에 실거주를 희망하는 젊은 수요층은 물론, 안정적 거주를 원하는 50~60대 수요자들에 선택지 중 하나로 제시되고 있다.

'온양온천역 블루밍'은 지하 5층~지상 48층, 총 600세대 규모로 조성되는 대단지 아파트다. 온양온천역 도보권의 초역세권 입지를 갖췄다. 전용 59㎡는 2억 원대, 84㎡는 3억 원대의 전세 임대가로 공급돼 지역 내에서도 경쟁력 있는 조건을 제시한다.

확정 임대가로 10년간 안정적으로 거주할 수 있으며, 무상 발코니 확장 혜택이 제공된다. 일부 한정 세대에는 약 1,000만 원 상당의 가전제품이 추가 증정돼 초기 입주 비용 부담을 낮췄다. 청약통장 보유 여부나 당첨 이력과 관계없이 만 19세 이상이면 신청 가능하며, 취득세·보유세·재산세 부담이 없고 주택 수에도 포함되지 않는 점 역시 장점으로 꼽힌다. 10년 거주 후 분양 전환이 가능한 구조로 설계돼 실거주와 미래가치 확보를 동시에 고려할 수 있다.

교통 여건 또한 1호선 온양온천역 이용이 편리하며, GTX-C 노선 연장 추진에 따른 교통 개선 기대감도 높다. 개통 시 천안·아산에서 서울 강남권까지 1시간대 이동이 가능해질 전망이다. 인근에는 아산시외버스터미널과 KTX·SRT가 정차하는 천안아산역이 위치해 전국 각지로의 접근성도 뛰어나다. 천안아산고속도로 개통에 이어 당진-천안 고속도로 잔여 구간도 추진 중이어서 광역 교통망은 더욱 확충될 예정이다.

생활 인프라로는 단지 도보 약 200m 거리에 온양온천전통시장이 위치해 있으며, 롯데마트·이마트·농협하나로마트 등 대형 유통시설과 관공서, 병원, 문화·체육시설이 인접해 있다. 또한 아산중·아산고·온양천도초·한올중·온양여중 등 지역 내 학교가 밀집해 있어 교육 환경 역시 우수하다는 평가다.

배후 수요로는 삼성디스플레이 아산캠퍼스를 비롯해 아산 디스플레이시티, 탕정 테크노 일반산업단지 등이 인근에 위치한다. 삼성의 대규모 투자 계획과 첨단 디스플레이 산업 확대는 천안·아산권의 미래가치 상승 기대를 더욱 높이고 있다.

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자세한 사항은 충남 아산시 배방역(1호선) 근처의 온양온천역 블루밍 주택홍보관 방문 또는 문의를 통해 확인할 수 있다.

lshb01@asiae.co.kr



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