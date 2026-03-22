1위 '금융·보험업' 9387만원

업종·규모 임금 격차는 확대

지난해 국내 상용 근로자의 연 임금총액이 처음으로 평균 5000만원을 넘겼다. 성과급 등 특별급여가 크게 늘면서 전체 임금 상승을 이끈 결과다.

지난해 10월 서울 종로구 세종로 네거리에서 추석 연휴를 마친 직장인들이 출근길에 오르고 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

한국경영자총협회가 22일 발표한 '2025년 사업체 임금인상 특징 분석' 보고서에 따르면, 지난해 상용 근로자의 연 임금총액 평균은 5061만원으로 전년보다 2.9% 상승했다. 상용 근로자는 1년 이상 계약직과 정규직·무기계약직을 포함하며, 연 임금총액은 정액급여와 특별급여를 합산한 월평균 임금을 연간으로 환산한 수치다.

임금 상승의 핵심 요인은 특별급여였다. 정액급여 인상률은 2.7%로 전년(3.2%)보다 낮아졌지만, 특별급여 인상률은 4.3%로 전년(0.4%) 대비 크게 확대됐다. 특히 300인 이상 대기업에서 성과급이 급증했다. 대기업 특별급여는 2024년 2.0% 감소에서 지난해 5.8% 증가로 반등하며 1843만원으로 역대 최고치를 기록했다. 이에 따라 대기업 연 임금총액 인상률도 2.2%에서 3.9%로 높아졌다.

반면 중소기업은 상승세가 둔화됐다. 300인 미만 사업체의 연 임금총액 인상률은 2.5%로 전년(3.0%)보다 낮아졌다. 정액급여와 특별급여 인상률이 각각 2.5%, 2.3%로 모두 둔화된 영향이다. 그 결과 임금 격차도 다시 벌어졌다. 대기업 평균 연봉은 7396만원, 중소기업은 4538만원으로, 대기업을 100으로 볼 때 중소기업은 61.4 수준에 그쳤다.

2024∼2025년 상용근로자 연 임금총액 및 인상률. 한국경영자총협회(경총) 원본보기 아이콘

업종별로는 금융·보험업이 9387만원으로 가장 높았고, 숙박·음식점업은 3175만원으로 가장 낮아 격차가 6212만원에 달했다. 이어 전기·가스·증기업(9103만원), 전문·과학·기술업(6873만원), 정보통신업(6384만원) 순으로 임금 수준이 높았다.

장기적으로 보면 임금 상승 폭은 물가를 크게 웃돌았다. 2011년 대비 지난해 연 임금총액은 58.9% 증가했고, 시간당 임금은 77.7% 올라 같은 기간 물가 상승률(29.8%)의 각각 약 2배, 2.6배 수준을 기록했다. 근로시간이 줄어든 영향으로 시간당 임금 상승 체감은 더 컸다는 분석이다.

경총은 임금 상승 구조가 성과급 중심으로 재편되는 흐름 속에서 생산성 개선이 뒤따르지 않을 경우 기업 부담이 커질 수 있다고 봤다.

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하상우 경제조사본부장은 "임금총액이 처음 5000만원을 넘고 특별급여가 사상 최대를 기록했다"며 "직무·성과 중심 임금체계 확산과 근로시간 유연화 등을 통해 생산성을 높여야 한다"고 말했다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



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