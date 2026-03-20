수도방어군단 훈련 공개… 북한식 핵-재래식 통합 전략

김정은 북한 국무위원장이 능동방호체계를 갖춘 신형 주력전차를 동원한 공격 훈련을 지도하고 이 전차가 앞으로 "대대적으로 장비될 것"이라고 말했다. 북한은 최근 러시아 지원을 받아 전략무기 개발에 열을 올리는 동시에 남측에 크게 뒤진 것으로 평가되는 전차와 자주포 등 재래식 전력 수준도 향상하는 데 주력하고 있다. 이른바 북한식 핵-재래식 통합(CNI) 전략이다.

북한 김정은 국무위원장이 지난 19일 '조선인민군 수도방어군단 직속 평양 제60훈련기지를 방문하시고 보병,땅크병구분대들의 협동공격전술연습'을 참관했다고 조선중앙통신이 20일 보도했다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

조선중앙통신은 20일 김 위원장이 인민군 수도방어군단 직속 평양 제60훈련기지를 전날 방문해 보병 및 탱크병 구분대들의 협동공격전술연습을 참관했다고 보도했다.

통신은 "신형 주력 탱크(전차)의 능동방호체계 검열을 위한 각이한 시험이 있었다"며 각이한 계선과 방향에서 공격해 오는 대전차미사일과 무인기를 '100%의 명중률'로 요격하며 능동방호체계 효율성을 '뚜렷이 과시'했다고 밝혔다. 전차의 능동방호체계는 적의 대전차 무기가 접근할 때 자동으로 반응해 요격하는 체계를 뜻한다.

북한은 지난해 10월 열병식에서 신형 전차 '천마-20'을 공개했다. 열병식에서 '천마-20형 종대'라는 공식 명칭과 실전화해 부대 배치된 장면이 처음으로 등장한 바 있다.

'천마-20'의 가장 큰 특징은 적의 대전차 무기가 접근하면 자동으로 반응해 요격하는 '하드킬' 능동방어체계를 탑재했다는 점이다. 이스라엘의 '아이언 피스트'(Iron fist)와 유사한 체계로 분석된다. 우크라이나 전쟁의 교훈으로 능동방어체계 개발을 가속하려는 의도로 보인다.

군사전문기자 출신 국민의힘 유용원 의원은 "북한군의 하드킬 능동방어체계 개발이 우리보다 앞서 있다"며 "북한은 이미 대응탄 요격시험까지 선보였지만 우리 군은 내년 10월 완료를 목표로 해 대응탄 요격시험은 아직 하지 못했다"고 말했다.

당시 북한은 기계화·포병전력 현대화의 상징 중 하나인 신형 155㎜자주포도 공개했다. 155㎜구경의 곡사포를 장착한 자주포로 기동성을 가진 포병전력의 핵심 장비로 평가된다. 소련식의 기존 구형 자주포(152㎜계열) 대비 현대화, 장거리화, 기동성 강화를 의도한 서방식 신형으로 분석된다.

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해당 무기는 포병의 기동성과 반격 능력을 크게 높여 화력전에서 중요한 역할을 하며, 탄약·훈련 체계 변화와 함께 대남·지역 타격 옵션을 다양화할 수 있다.

양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr



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