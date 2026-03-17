국내 남녀 투어 선수 11명 창단 멤버

박결, 이가영, 양효진, 송민혁 후원 계약

치과산업 새로운 기준 제시 헬스테크 기업

헬스테크 기업 미니쉬테크놀로지가 미니쉬골프단을 창단했다고 17일 밝혔다.

서울 강남구 미니쉬라운지 논현에서 창단식이 열렸다. 국내외 정규 프로골프 투어에서 활약 중인 선수 11명으로 구성했다. 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 활약하는 박결을 비롯해 이가영, 양효진, 허다빈, 안지현, 한진선, 박보겸, 마다솜, 성은정, 한국프로골프(KPGA) 투어에서 뛰는 송민혁, 박준홍이 창단 멤버다.

미니쉬테크놀로지가 미니쉬골프단을 창단했다. 미니쉬골프단 제공 AD 원본보기 아이콘

선수들은 미니쉬 로고 패치가 부착된 유니폼을 착용하고 대회에 출전한다. 미니쉬테크놀로지는 선수들에 맞는 치아 복구 솔루션 미니쉬를 비롯한 맞춤형 구강 건강 관리 프로그램을 제공한다.

미니쉬골프단은 올 시즌 KLPGA 및 KPGA 투어를 통한 브랜드 홍보 활동을 이어간다. 오는 11월 미니쉬테크놀로지가 주관하는 자체 골프 대회를 개최한다.

미니쉬테크놀로지는 치아복구 솔루션 미니쉬를 기반으로 치과산업의 새로운 기준을 제시하는 기업이다. 미니쉬테크놀로지만의 초정밀가공 기술로 손상된 치아의 기능과 심미성을 원래대로 복구한다.

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치과의사 대상 교육 프로그램 미니쉬코스를 운영하며 일관된 치료 품질을 보장하는 미니쉬 프로바이더를 확대하고 있다. 또 치과 재료 및 장비, 구강제품의 R&D를 비롯해 고객 관리, 데이터 경영, 치아 건강 플랫폼 등 IT솔루션 개발에도 주력하고 있다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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