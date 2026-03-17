대통령 부부, 창원 반송시장서 K뷰티 쇼핑

더페이스샵 '보들보들 때필링' 등 구입

이재명 대통령 부부가 경남 창원시 반송시장에서 구매한 화장품이 화제를 모으고 있다. 유튜브 채널 '이재명' 영상 캡처 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령 부부가 경남 창원시 반송시장에서 직접 구입한 국내 화장품들이 화제다.

앞서 이 대통령과 김혜경 여사는 지난 15일 창원 국립 3·15 민주묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에 참석한 후 성산구에 위치한 '반송시장' 내 화장품 매장을 방문했다.

당시 이 대통령 부부는 화장품 매장에 진열된 수많은 K뷰티 제품을 둘러보며 깜짝 놀라는 모습을 보였다. 평소 K뷰티에 큰 관심을 보였던 김 여사가 매장 안내를 주도하며 화장품을 구매했다.

16일 LG생활건강에 따르면 이 대통령 부부가 구매한 제품은 '더페이스샵 보들보들 때필링'이다. 이 제품은 스프레이형 바디 스크럽으로, 얼굴을 제외한 피부에 가볍게 뿌리고 손으로 문지르기만 해도 각질이 제거된다.

더페이스샵 보들보들 때필링. LG생활건강 원본보기 아이콘

간편한 사용성과 즉각적인 효과로 입소문을 타며 마니아층을 형성한 제품으로 알려져 있다. 녹두·검은콩·쌀 등 곡물 성분을 함유해 자극을 줄이고 보습감을 더한 점도 강점으로 꼽힌다.

이 대통령은 해당 제품을 구입하며 "몸에 하면서 때가 잘 (밀린다)"고 말했다. 이에 김 여사는 "때 타월 안 써도 때가 엄청 나온다"고 설명했다.

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이 대통령 부부는 이 외에도 LG생활건강의 더마코스메틱 브랜드 닥터벨머의 '앰플 마스크 시카펩타이드'와 네일 리무버, 화장솜 등을 함께 구매한 것으로 전해졌다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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