메모리 부족, 웨이퍼 공급 확대 추진

반도체 문제 2030년까지 이어질 것

"HBM 필수, 최선 다해 수요 대응할 것"

최태원 SK그룹 회장이 전세계적인 메모리 부족 현상의 원인으로 '웨이퍼 부족'을 지적했다. 그는 칩 가격을 안정시키기 위해 웨이퍼 공급 확대를 추진하고 있으며, 특히 D램 가격 안정화를 위한 계획을 발표할 예정이라고 밝혔다.

최 회장은 16일(현지시간) 미국 캘리포니아 새너제이에서 열린 'GTC 2026'에서 취재진과 만나 '칩플레이션'을 언급하며 "현재 상황은 수요가 폭발적으로 증가한 상태"라며 "우리는 가격을 올리지 않고 충분한 칩을 공급하려고 노력하고 있지만 물리적인 한계가 있다"고 토로했다.

최 회장은 전세계적인 메모리 부족 현상의 원인으로 '웨이퍼 부족'을 꼽았다. 그는 "HBM을 만들기 시작하면 그것을 생산하기 위해 많은 웨이퍼를 사용해야 한다"며 "하지만 웨이퍼 생산 능력을 확대하려면 최소 4~5년의 리드타임이 필요하다"고 말했다. 그는 이 문제가 2030년까지도 이어질 수 있을 것이라고 전망하며 "이는 SK하이닉스만의 문제가 아니라 전체 반도체 산업의 문제"라고 지적했다.

또 현재 전체적으로 웨이퍼 공급이 20% 이상 부족한 상황이기 때문에 이를 보완하기 위해 공급 확대를 추진하고 있다고 밝혔다. 아울러 회사는 D램 가격 안정화를 위한 계획을 발표할 예정이라고 밝혔다. 그는 "최고경영자(CEO)가 D램 가격 안정화를 위한 새로운 계획을 곧 발표할 것으로 알고 있다"고 했다.

최 회장은 16일(현지시간) 미국 캘리포니아 새너제이에서 열린 'GTC 2026'에서 취재진과 만나 질의응답을 하고 있다. 공동취재단. AD 원본보기 아이콘

이어 'SK하이닉스의 강한 지배력이 다음 세대에서도 유지될 수 있느냐'고 묻자 "인공지능(AI)은 많은 가속기와 그래픽처리장치(GPU)를 필요로 하고, 자체 그래픽처리장치(GPU)를 만들려면 고대역폭메모리(HBM)는 필수"라며 "SK하이닉스는 최선을 다해 시장 수요에 대응할 것"이라고 말했다.

그러면서 "또 다른 문제는 HBM을 너무 많이 사용하면 기존 D램이 부족해질 수 있다는 점"이라며 "스마트폰과 PC와 같은 업계에서는 D램을 구하기 어려워질 수 있다"며 "이 역시 상당한 어려움을 만들고 있고, AI 회사 뿐만 아니라 개인에게도 영향을 줄 수 있는 문제"라고 말했다.

제조 시설을 미국으로 이전하는 방안에 대해서는 "어디를 가도 마찬가지"라며 "한국 외 지역에 생산 능력을 구축하는 것도 똑같이 시간이 걸린다. 그린필드 방식으로는 5~7년이 소요된다"고 답했다. 이어 "한국은 이미 기반이 잡혀 있어서 훨씬 빠르게 대응할 수 있다"며 "우리는 한국에 집중하고 있다"고 말했다.

이란 사태가 에너지 비용 상승에 영향을 미쳤다고도 했다. 최 회장은 "에너지 가격 면에서 어려움을 주고 있다"며 "그룹 차원에서 대체 에너지를 찾고 있으며 문제를 해결하기 위해 노력 중"이라고 밝혔다.

이밖에도 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 검토 중이라고 설명했다. 최 회장은 "한국 주주들뿐만 아니라 미국 및 글로벌 주주들에게 노출될 수 있어 더 글로벌한 회사가 될 수 있다고 생각한다"고 말했다. 또 미국 AI 인프라 투자에 대해서도 "새로운 컴퓨팅 시스템을 찾고 있으며 우리의 메모리 강점을 활용하려고 한다"며 "메모리 칩은 병목 현상과 대역폭이 핵심이다. 이를 해결할 새로운 기술을 찾고 있다"고 부연했다.

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최 회장은 엔비디아에 대해 "저희의 가장 큰 고객 중 하나"라고 언급하며 GTC 기간 젠슨 황 CEO를 비롯해 다른 빅테크들과 만날 예정이라고 밝혔다.

새너제이(미국)=권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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