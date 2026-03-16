금감원 "중소금융권, 지역·서민 위한 중금리 대출 확대해야"

올해 중소금융 금융감독 업무 설명회

금융감독원이 중소금융업권에 양극화로 어려움을 겪는 지역과 서민을 위해 중금리 대출 등 자금 공급을 확대해 달라고 당부했다.

금감원은 16일 서울 여의도 본원에서 저축은행, 상호금융, 여신전문금융회사, 밴(VAN)사 및 관련 중앙회·협회 임직원 등 약 200명이 참석한 가운데 '2026년 중소금융 부문 금융감독 업무설명회'를 열고 이같이 밝혔다.

이진 금감원 중소금융 부원장보는 "지난 몇 년간 부동산 경기 부진 등으로 어려운 경영 환경에 처했지만 업계의 적극적인 자구 노력에 힘입어 건전성이 차츰 회복세를 보이고 있다"고 평가했다. 이어 "최근 중동 상황과 미국 관세 정책에 따른 불확실성 장기화에 대비할 필요가 있다"며 "중소금융업권 본연의 역할에 충실하면서도 환경 변화에 민첩하게 대응해야 하는 중요한 시기"라고 강조했다.

이 부원장보는 지역 경제와 서민에게 필요한 자금 공급을 위해 지역 밀착형 영업과 중금리 대출 확대를 주문했다. 또한 금리 인하 요구권과 대출 청약 철회권 등 소비자가 누려야 할 정당한 권리를 보장해 달라고 당부했다.

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아울러 부실 프로젝트 파이낸싱(PF) 등 건전성이 악화된 자산을 신속히 정리하고, 충분한 충당금 적립과 자본확충을 통해 건전성을 강화해야 한다고 밝혔다. 이와 함께 금융 사고로 인해 업계 전반의 신뢰가 하락하지 않도록 내부통제 체계도 한층 강화해야 한다고 강조했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



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