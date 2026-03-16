넥슨 메이플스토리 IP 접목

매직아일랜드에 약 600평 규모로 조성

롯데월드 어드벤처는 다음 달 3일 넥슨의 대표 온라인 게임 메이플스토리 지식재산권(IP)을 접목한 '메이플 아일랜드 존'이 문을 연다고 16일 밝혔다.

롯데월드 어드벤처 메이플 아일랜드 존. 롯데월드 제공 AD 원본보기 아이콘

메이플 아일랜드 존은 롯데월드 어드벤처 야외공간인 매직아일랜드에 약 1984㎡(약 600평) 규모로 조성된다. 메이플스토리 속 3개 세계관 '헤네시스' '아르카나' '루디브리엄'을 콘셉트로 꾸렸다.

어트랙션(놀이기구)은 롤러코스터 '스톤익스프레스'와 힐링 어트랙션 '아르카나라이드', 드롭형 어트랙션 '에오스타워' 등 3가지를 신설했다. 기존 어트랙션 '자이로스핀'도 메이플스토리의 대표 몬스터 '핑크빈' 콘셉트로 변신한다. 직경 10m의 원판이 핑크색 레코드판 모양으로 탈바꿈해 마치 거대한 레코드판이 회전하는 듯한 재미를 선사한다. 이 밖에 메이플 아일랜드 존 메인 게이트 앞에는 '캐릭터 광장'이 조성되고 기프트샵과 F&B(식음) 매장도 운영한다.

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롯데월드 어드벤처는 지난 14일부터 메이플스토리와 협업한 봄 시즌 축제 '메이플스토리 인 롯데월드'도 진행 중이다. 이번 축제는 오는 6월14일 운영한다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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