삼성중공업, 업계 최초 '로봇 배관 공장' 파이프 로보팹 가동

설계부터 용접까지…배관 스풀 제작 자동화

삼성중공업이 조선업계 최초로 배관 스풀 제작 자동화 공장을 가동하며 스마트 조선소 구축에 속도를 낸다.

삼성중공업은 16일 경남 함안 칠서공단에서 배관 스풀 제작 자동화 공장인 '파이프 로보팹' 준공식을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 최성안 삼성중공업 대표이사 부회장과 산업통상부, ENI, MISC 등 선주사, 국내외 업계 관계자 70여명이 참석했다.

최원영 삼성중공업 노사협의회 위원장은 이날 "인공지능(AI)과 자동화는 모든 산업계에서 피할 수 없는 큰 흐름"이라면서도 "조선물량 확대로 일자리를 더 늘려 현장사원들의 고용안정과 안전한 작업환경을 위해 노사는 원활하게 소통해 나가겠다"고 말했다.

선박의 혈관과 같은 역할을 하는 배관은 설계 도면에 따라 엘보, 티, 플랜지 등을 용접해 하나의 단위로 조립하는 스풀 제작 과정을 거친다. 삼성중공업은 배관 설계부터 자동 물류, 고정밀 가공 및 계측, 정렬, 용접에 이르는 전 과정을 통합하는 스마트 관리 시스템을 구축하고 이를 비전 AI기술과 결합해 자동화 생산 체계로 구현했다.

삼성중공업 파이프 로보팹은 연면적 6500㎡ 규모에 연간 배관 스풀 약 10만개를 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 스풀 제작을 첨단 로봇기술로 전환함으로써 공기 단축은 물론 균일한 품질, 안전까지 확보하는 업계 첫 사례로 주목된다.

삼성중공업은 지난해 10월 구축한 '엔지니어링 데이터 허브(S-EDH)'를 기반으로 설계·구매·생산 등 전 부문을 연결하는 디지털 트랜스포메이션을 통해 스마트 조선소 전환을 추진하고 있다. 파이프 로보팹은 인공지능 전환(AX), 디지털 전환(DX), 로봇 전환(RX)을 의미하는 '3X' 전략이 적용된 생산 현장이다.

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최 부회장은 "파이프 로보팹은 삼성중공업의 숙련된 용접기술과 3X기술의 융합을 통해 배관 스풀 공정을 혁신화한 현장"이라며 "조선산업의 제조 경쟁력이 한단계 업그레이드되는 계기가 될 것"이라고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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