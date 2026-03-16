질병 기전 분석 공동연구 추진

AI 신약개발 플랫폼 활용 연구 확대

인공지능(AI) 신약개발 기업 파로스아이바이오 파로스아이바이오 close 증권정보 388870 KOSDAQ 현재가 10,530 전일대비 1,080 등락률 +11.43% 거래량 735,828 전일가 9,450 2026.03.16 09:19 기준 관련기사 파로스아이바이오, '바이오 차이나 2026' IR 피칭 기업 선정 [특징주]파로스아이바이오, 바이오 전문 대형VC 투자 유치에 강세 [특징주]파로스아이바이오, '바이오 유럽'서 기술이전 논의 가속화 기대감에 9%↑ 전 종목 시세 보기 가 연세대학교와 인공지능 기반 항노화 연구 협력에 나선다.

왼쪽부터 파로스아이바이오, 연세대학교 첨단바이오산업융합연구단 CI. 파로스아이바이오 AD 원본보기 아이콘

파로스아이바이오는 연세대학교 첨단바이오산업융합연구단과 AI 및 항노화 분야 공동연구와 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

양 기관은 이번 협약을 통해 차세대 항노화 및 바이오헬스 분야 공동연구와 연구 과제 발굴을 추진한다. AI 기반 질병 기전 분석 연구와 산학 협력을 통한 바이오 전문 인력 양성도 협력 분야에 포함된다.

파로스아이바이오는 자체 AI 신약개발 플랫폼 '케미버스(Chemiverse)'를 활용해 희귀·난치질환 발생 기전을 분석하고 신약 후보물질을 설계하는 연구를 진행해왔다. 이번 협력을 통해 노화와 관련된 질환의 발생 메커니즘을 분석하고 새로운 치료 접근 전략을 모색하는 연구로 영역을 확대할 계획이다.

연세대학교 첨단바이오산업융합연구단은 산업통상자원부가 지정한 첨단바이오산업 특성화대학원으로 바이오헬스 산업의 기술 융합과 산학 협력 프로젝트를 운영하고 있다.

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파로스아이바이오는 AI 신약개발 플랫폼 케미버스를 기반으로 급성 골수성 백혈병 치료제 후보 '라스모티닙'과 난치성 고형암 치료제 후보 'PHI-501'을 발굴했다. 라스모티닙은 글로벌 임상 1상을 마쳤으며 PHI-501은 국내 임상 1상을 진행 중이다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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