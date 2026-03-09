라스모티닙·PHI-501 개발성과 소개

AI 신약개발 플랫폼 활용 사례 조명

인공지능(AI) 기반 신약 개발 전문기업 파로스아이바이오는 오는 12일부터 14일까지 중국 장쑤성에서 열리는 '바이오 차이나 2026'에 참가해 글로벌 제약바이오 기업을 대상으로 IR 발표를 진행한다고 9일 밝혔다.

파로스아이바이오는 이번 행사에서 급성 골수성 백혈병 치료제 라스모티닙과 난치성 고형암 치료제 'PHI-501'의 개발 성과를 중심으로 중국을 비롯한 글로벌 빅파마를 대상으로 기술이전 및 공동 연구개발 등 전략적 파트너십 기회를 모색할 계획이다. 이외에도 차세대 메닌 저해제 PHI-601의 개발 현황과 AI 신약개발 플랫폼 '케미버스(Chemiverse)'의 강점과 활용 사례도 조명한다.

파로스아이바이오는 현지 제약사를 포함한 글로벌 빅파마들과 일대일 파트너링을 추진해 중국 시장 내 네트워크를 확대하고, AI 신약개발 기반의 글로벌 사업 경쟁력을 강화한다는 전략이다.

김규태 파로스아이바이오 호주법인 대표는 "이번 행사를 통해 주요 파이프라인이 가진 임상적 가치와 시장성을 공유하고 글로벌 상업화를 위한 협력 가능성을 적극적으로 논의할 것"이라고 말했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



