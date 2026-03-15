김윤지 금메달 2개·은메달 3개 수확



한국 장애인 스포츠의 '간판스타' 김윤지(19)가 한국 선수 최초로 동계 패럴림픽 2관왕에 올랐다. 은메달 3개까지 더한 김윤지는 올림픽과 패럴림픽을 통틀어 한국 선수 최초로 한 대회에서 메달 5개를 따내며 종전 단일 대회 개인 최다 메달 기록(4개)을 넘어섰다.

김윤지는 15일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계 패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 20㎞ 인터벌 스타트 좌식에서 58분23초3의 기록으로 금메달을 목에 걸었다. 김윤지의 이번 대회 두 번째 금메달이자 다섯 번째 메달이다. 그는 이번 대회에서 최종적으로 금메달 2개, 은메달 3개를 땄다.

김윤지가 15일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계 패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 20㎞ 인터벌 스타트 58분23초3의 기록으로 금메달을 확정한 뒤 기뻐하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

올림픽과 패럴림픽을 통틀어 한 대회에서 메달 5개를 딴 한국 선수는 김윤지가 처음이다.

종전 기록은 4개였다. 올림픽에서는 쇼트트랙의 빅토르 안(한국명 안현수)이 2006 토리노 대회에서 4개(금 3·동 1)를 땄고, 패럴림픽에서는 휠체어 육상의 강성국이 1988 서울 패럴림픽(금 2·은 2)에서, 또 홍석만이 2008 베이징 패럴림픽(금 1·동 3)에서 4개 메달을 수확했다.

특히 앞선 기록들이 계주 등 단체전 메달을 포함했던 것과 달리, 김윤지는 5개 메달을 모두 개인전에서만 일궈냈다.

김윤지는 지난 8일 바이애슬론 여자 개인 12.5㎞에서 한국 여자 선수 최초의 동계 패럴림픽 금메달을 목에 걸었다. 이어 10일 크로스컨트리 스키 여자 스프린트 좌식에서 은메달, 11일 크로스컨트리 스키 여자 10㎞ 인터벌 스타트에서 26분51초6의 기록으로 은메달을 추가했다. 이때까지 이미 메달 3개로 한국 동계 패럴림픽 역대 최다 메달리스트에 등극했지만 김윤지는 멈추지 않았다.

13일 바이애슬론 여자 좌식 스프린트 추적에서 11분41초6의 기록으로 세 번째 은메달을 수확했고, 대회 마지막 날 처음 도전한 크로스컨트리 스키 여자 20㎞에서 금메달을 따내며 2026 밀라노·코르티나 동계 패럴림픽에서의 화려한 여정을 마무리했다.

크로스컨트리 스키는 눈이 쌓인 산악·설원 지형에 조성된 코스를 스키로 빠르게 주행해 완주하는 종목이다. 이날 경기는 선수들이 30초 간격으로 출발해 2852ｍ 코스를 일곱 바퀴 돌며 기록을 겨루는 인터벌 스타트 방식으로 치러졌다.

김윤지는 경기 초반부터 이번 대회 4관왕에 오른 '전설' 옥사나 마스터스(미국)를 여유롭게 제치고 선두를 달렸다. 김윤지는 레이스 중반인 6.0㎞ 구간에서 마스터스에게 잠시 역전을 허용했지만 9.0㎞ 구간에서 선두를 되찾았다. 이후 선두를 내주지 않은 김윤지는 아냐 비커(독일·59분17초4)와 마스터스(59분34초5)를 제치고 금메달을 목에 걸었다.

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김윤지의 금메달로 한국은 이번 대회에서 금메달 2개, 은메달 3개, 동메달 1개로 역대 동계 패럴림픽 최고 성적을 거뒀다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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