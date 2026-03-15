방산·우주항공 경쟁업체간 '맞손'…"국가경쟁력에도 긍정적"

방산·우주 사업을 확대하고 있는 한화시스템 한화시스템 close 증권정보 272210 KOSPI 현재가 144,400 전일대비 7,900 등락률 -5.19% 거래량 1,667,821 전일가 152,300 2026.03.13 15:30 기준 관련기사 코스닥 액티브 ETF 상장…변동성 장세 속 투자 관심 집중 중동발 위기에 국내 증시 출렁…리스크 장기화 시험대? 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 전 종목 시세 보기 이 한국항공우주 한국항공우주 close 증권정보 047810 KOSPI 현재가 182,700 전일대비 2,900 등락률 +1.61% 거래량 566,297 전일가 179,800 2026.03.13 15:30 기준 관련기사 높아진 변동성에 깊어지는 고민...신용미수대환자금, 저가매수 자금이 필요하다면 KODEX 방산 ETF 2종, 이틀간 개인 순매수 1000억 돌파 [특징주]중동 사태에 방산주, 줄줄이 신고가 전 종목 시세 보기 산업(KAI) 지분을 7년 만에 다시 확보했다.

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15일 금융감독원 전자공시에 따르면 한화시스템은 지난해 11월 KAI 보통주 56만6천635주를 약 599억원에 매입했다. 이는 KAI 전체 주식의 0.58%에 해당한다. 지분율이 5% 미만이어서 주식 대량보유 공시 대상에 해당하지 않아 매입 당시에는 공개되지 않았다.

한화그룹이 KAI 지분을 확보한 것은 2018년 한화에어로스페이스가 보유하던 KAI 지분 5.99%를 전량 매각한 이후 약 7년 만이다.

한화와 KAI는 KF-21 전투기 사업 등에서는 협력 관계에 있지만 초소형 위성 체계 등 우주 사업 분야에서는 경쟁 관계를 형성하고 있다. 한화시스템은 "항공우주·방산 분야 협력 강화를 위한 지분 취득"이라며 "추가 인수 계획은 정해진 바 없다"고 밝혔다.

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방산업계에서는 이번 지분 인수가 양사 협력 확대의 신호가 될 경우 국내 방산·우주항공 경쟁력 강화에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 평가가 나온다. 업계 관계자는 "한화가 KAI와 협력 관계를 강화하면 향후 KAI 민영화 과정에서 시너지가 날 수 있다"며 "국내 방산·우주항공 경쟁력에도 긍정적으로 작용할 것"이라고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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