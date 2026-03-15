제66주년 3·15의거 기념식
李, 희생 영령에 헌화 및 분향

[속보]李대통령 3·15 의거 기념식 참석…현직 대통령 첫 참석
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이재명 대통령이 15일 김혜경 여사와 경남 창원 국립 3·15민주묘지에서 열린 '제66주년 3·15의거 기념식'에 참석했다. 대통령이 3·15의거 기념식에 참석한 것은 2010년 국가기념일 지정 이래 처음이다.


3·15의거는 1960년 3월 15일 제4대 대통령 및 제5대 부통령 부정선거에 항의해 마산 시민들이 일으킨 시위 사건이다. 경찰의 발포로 많은 사상자가 발생했던 대한민국 최초의 유혈 민주화운동이기도 하다.

기념식에 앞서 이 대통령은 국립3·15민주묘지 참배단에서 의거 유공자 및 유족과 함께 희생 영령에 헌화와 분향을 올린다. 기념식은 3·15의거를 기억하고 추모하는 공연, 기념사, 의거 노래 제창 순으로 진행된다. 공연에는 창원 시민과 대학생이 참여하는 뮤지컬단, 연합합창단 등이 참여한다.

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청와대는 이 대통령이 대한민국의 민주주의를 바로 세우기 위해 불의에 맞섰던 시민과 학생들의 정신을 기억하고, 희생자 유족 등을 위로하는 시간을 가질 예정이라고 밝혔다. 또 3·15의거 유공자, 유족, 학생, 각계 대표 등 700여명이 참석해 함께 희생자를 추모하고 민주주의의 소중함을 되새기는 시간을 갖는다고 설명했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
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