이재명 대통령과 정치적 인연 강조

행정통합 청사진…AI·에너지·산업 전략 공약

14일 서울 여의도 더불어민주당사에서 열린 제9회 전국동시지방선거 전남광주통합특별시장 예비경선 후보자 합동연설회에서 후보자들과 기념촬영하고 있다. 왼쪽부터 김영록·강기정·정준호 예비후보, 소병훈 중앙당 선거관리위원장,·주철현·신정훈·민형배·이병훈 민주당 예비후보. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비경선 주자들이 14일 합동연설회에서 일제히 이재명 대통령과의 인연을 강조하며 경쟁을 펼쳤다.

민주당은 이날 오후 서울 여의도 중앙당사 당원존에서 '전남광주통합특별시장 예비경선 합동연설회'를 온라인 중계 방식으로 진행했다.

후보들은 일제히 전남광주 통합특별시 통합의 상황을 전제로 자신이 대통령과 가장 잘 호흡할 수 있거나 인연이 있는 후보라는 점을 강조했다.

첫 번째 연설자로 나선 정준호 후보는 자신을 "전남광주 통합특별법 최초 발의자이자 통합의 설계자"라고 소개하며 호남 재통합의 성공이 곧 이재명 정부의 성공과 직결된다고 강조했다. 그는 추가 국비 확보와 세대교체 리더십을 강조했다.

민형배 후보는 이 대통령과의 인연에 대해 "2010년 성남시장과 광산구청장으로 만나 16년간 정치와 정책의 역사를 만들며 신뢰를 쌓아왔다"고 내세웠다.

민 후보는 "20조원 통합 지원금을 미래 100년을 위한 종잣돈으로 삼아 첨단기업 인프라 구축, 인재 양성, 사회안전망에 투자하고 전남광주전력공사를 설립해 산업용 전기요금 100원 시대를 열겠다"고 밝혔다.

주철현 후보는 "지난 대선 경선부터 전남 국회의원 중 유일하게 이 대통령을 공개 지지했다"며 "광주·동부·무안 3청사 분산 행정체계와 신재생에너지 수도 조성, AI 기반 첨단산업 벨트, 농어가 기본수당과 1시간 생활권 특별시를 만들겠다"고 말했다.

이병훈 후보는 민주당 호남발전특별위원회 수석부위원장 경력 등을 언급하며 "이 대통령의 강한 의지로 전남광주 행정통합이 급물살을 타게 됐다"며 "동부권·서남권·남부권·광주연계권·광주도시권 5대 권역 중심 균형발전과 반도체·인공지능(AI)·미래 모빌리티 등 신산업 육성으로 청년이 돌아오는 도시를 만들겠다"고 밝혔다.

강기정 후보는 "모두가 대통령의 후광을 쫓지만 지금 필요한 것은 대통령을 빛낼 사람"이라며 자신을 부각했다. 강 후보는 "통합돌봄과 공공심야어린이병원, AI 행정 등 광주가 먼저 실행한 정책을 기반으로 이제 통합을 통해 부강한 전남광주의 두 번째 등장을 준비하고 있다"고 설명했다.

김영록 후보는 "대통령이 원하는 통합특별시장"이라며 이 대통령과의 협력 관계를 강조했다. 김 후보는 "6개월의 골든타임 안에 특별시 청사진을 만들고 10만개 청년 일자리 창출과 반도체·AI·로봇·2차전지 중심 미래 산업 거점을 구축하겠다"고 밝혔다.

마지막으로 나선 신정훈 후보는 "이재명의 감각, 그 끝에 신정훈"이라고 자신을 소개하며 이 대통령의 국정 철학과 맞닿은 정치인임을 강조했다. 그는 "광주권·동부권·서부권 3대 축과 7대 경제축을 구축하고, 광역철도와 간선급행버스체계(BRT) 등 교통망 혁신으로 1시간 생활권 특별시와 기본사회 특별시를 만들겠다"고 말했다.

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한편 민주당 전남광주통합특별시장 경선은 ▲예비경선 19∼20일 ▲본경선 4월 3∼5일 ▲결선투표 4월 12∼14일 일정으로 진행된다. 민주당은 예비경선 전인 17∼18일 조별 TV 토론을, 본경선 전인 27∼29일에는 권역별 정책배심원 심층 토론회를 진행할 예정이다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



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