한일 산업통상장관회담

가스공사-일본 JERA, LNG 수급 협력 협약

김정관 산업통상부 장관. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한국과 일본의 산업 주무 부처가 글로벌 공급망 위기에 공동 대응하기 위해 정례 소통 채널을 만든다. 미국·이란 전쟁 여파로 에너지 수급 불안이 고조되면서 양국은 액화천연가스(LNG) 분야의 협력도 최우선 과제로 추진한다.

김정관 산업통상부 장관은 14일 일본 도쿄에서 열린 '제1차 인도·태평양 에너지 안보 장관회의'에 참석한 것을 계기로 아카자와 료세이 일본 경제산업상과 회담했다. 양측은 이번 회담에서 산업부-경제산업성 간 정례적 소통 채널인 '한일 산업통상 정책 대화'를 신설하는 데 합의했다. 이 플랫폼은 앞으로 통상협력, 경제 안보, 공급망, 철강, 광물자원 등 다양한 분야의 협력 의제를 종합적으로 점검하고 관리하는 창구 역할을 한다.

회담에 앞서 양측은 한국과 일본이 글로벌 LNG 주요 수입국으로서 LNG 수급 안정을 위한 협력 강화의 중요성에 대해 공감대를 형성했다. 이에 따라 한국가스공사와 일본 에너지 기업인 제라(JERA)는 LNG 스와프 등의 내용이 포함된 'LNG 수급 협력을 위한 협약서'를 체결했다.이번 협정은 앞으로 LNG 수급 위기 상황 발생 시 양국이 공동 대응할 수 있는 협력기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다고 산업부는 설명했다.

또한 양측은 공급망 위기 상황에서 상호 공조를 강화하기 위한 '한일 공급망 파트너십(SCPA)'을 체결했다. 공급망 교란 징후가 발견되면 양국이 이를 통보하고 실제 교란이 발생할 경우 요청 시 5일 이내에 긴급회의를 개최할 계획이다.

아울러 상호 공급망에 부정적인 영향을 미치는 조치를 자제하고, 핵심 광물 공동 탐사·투자 및 기술 협력, 글로벌 시장 모니터링 정보를 공유하기로 했다. 김 장관은 "향후 국교 정상화 60년의 토대 위에 한일 양국의 미래지향적이고, 호혜적인 산업·통상 협력을 지속 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

이날 한일 양자 회담은 도널드 트럼프 대통령이 지난해 2월 백악관 자문기구로 설립한 국가에너지지배력위원회(NEDC)가 일본 경제산업성의 협력을 얻어 공동 주최한 '인도·태평양 에너지 안보장관 및 비즈니스 포럼'(IPEM) 행사장에서 이뤄졌다. 이날부터 15일까지 이틀간 진행되는 IPEM은 비공개인 에너지안보 장관회의와 공개 행사인 비즈니스 포럼으로 이뤄진다.

미국 측은 우방국들과 협력해 에너지와 핵심광물 등 공급망 안정성을 높이겠다는 명분을 내세워 이 행사를 열었다. 하지만 미국 에너지 기업의 석유나 가스 등 판매나 투자 유치 등에도 상당한 무게가 실렸다. 실제 미국 측에서는 정부 고위 인사 외에 알래스카 LNG 프로젝트를 주도하는 글렌판 알래스카LNG, 웨스팅하우스, 석유 기업 셰브론, 소형 모듈 원전(SMR) 개발기업인 엑스에너지, GE에서 분리된 에너지 기업 GE 버노바 등의 임원이 발표 및 토론자로 참석했다. 이와 관련해 미국 기업과 아시아 태평양 지역 국가 사이에 최소 300억달러(약 45조원) 규모의 협정 체결이 발표될 예정이라는 외신들의 보도가 나왔다.

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에너지 안보 장관회의에서는 이란의 호르무즈해협 봉쇄에 따른 대응 등도 논의될 가능성도 있다는 예측도 나온다. 다만 애초 참석 예정이던 크리스 라이트 미국 에너지부 장관이 중동 정세가 악화하면서 일본 방문을 취소해 호르무즈 해협을 둘러싼 심도있는 논의는 어려울 것이라는 관측도 나오고 있다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



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