이론·실습 병행 교육, 19명 전문지도자 배출

동의과학대학교(총장 김영도) 평생교육원은 지난 1월 15일부터 2월 26일까지 지역사회 생활체육 활성화와 전문 지도자 양성을 위해 운영한 파크골프 문화대학 '파크골프프로&파크골프지도사 양성과정' 2기를 성공적으로 마무리했다고 13일 전했다.

이번 과정은 총 12회 프로그램으로 운영, 총 19명의 수료생을 배출했다. 교육은 이론과 실습을 병행하는 방식으로 진행됐으며, 동의과학대학교 석당문화관과 창조관(실내골프연습장), 전포1배수지 파크골프장에서 현장 중심 교육을 실시해 지도 역량을 강화했다.

교육과정은 파크골프 기본 이론과 경기 규칙, 지도 방법론, 실기 훈련 등 실무 중심으로 구성돼 전문성과 현장 적용 능력을 동시에 높였다.

수료생들은 향후 지역 내 파크골프 지도자 및 생활체육 리더로 활동하며 지역 스포츠 문화 확산에 기여할 것으로 기대된다.

AD

동의과학대학교 평생교육원 김태경 원장은 "파크골프는 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있는 생활체육으로 전문 지도자 양성이 매우 중요하다"며 "수요자 중심의 전문 교육과정을 지속적으로 운영해 평생교육의 질을 높여 나가겠다"고 말했다.

동의과학대학교 평생교육원은 파크골프 1급 과정과 파크골프 문화대학 3기 과정을 순차적으로 개설할 예정이며, 전문성과 체계성을 갖춘 교육과정 운영을 통해 파크골프 지도자 양성을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

동의과학대 평생교육원이 파크골프프로·지도사 양성과정 2기 수료식을 갖고 기념촬영하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>