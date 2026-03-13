단시간내 5만명 판매…3차 물량 확보

1만원대 위스키 매출 20.8%↑

GS25가 단독 판매하는 스카치 위스키 '티처스'가 '하이볼용 가성비 위스키'로 화제를 모으며 완판 행진을 이어가고 있는 가운데, 3차 물량을 선보인다고 13일 밝혔다.

GS리테일 GS리테일 close 증권정보 007070 KOSPI 현재가 19,070 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 63,741 전일가 19,070 2026.03.13 14:19 기준 관련기사 "SSM, 심야제한·의무휴업서 빼자"…닻 오른 유통규제 개선 [오늘의신상]두쫀쿠 이은 SNS핫템…GS25, 3월 한정 '봄동 비빔밤' GS샵 파트너스, 17년 만에 전면 개편…AI·데이터 접목 전 종목 시세 보기 이 운영하는 GS25는 지난해 12월 단독 판매 상품으로 1만원대 스카치 위스키 '티처스'(Teacher's)를 출시해 흥행에 성공했다. 해당 상품은 출시 보름 만에 1차 물량 3만병이 완판됐으며, 이어 투입된 2차 물량 2만병도 전량 판매됐다. 총 5만병이 단시간에 판매되며 편의점 위스키 카테고리에서는 보기 드문 판매 속도를 기록했다.

GS25는 지난 6일 스카치 위스키 티처스 3차 물량 5만병을 추가 확보해 판매를 시작했으며, 6일부터 12일까지 위스키 판매 수량 1위를 기록하며 변함없는 인기를 이어가고 있다. 최단기간 내 10만병 완판을 목표로 하고 있다.

GS25는 이 같은 인기가 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 하이볼용 가성비 위스키로 입소문이 확산된 영향으로 보고 있다. 특히 고물가 기조 속에서 합리적인 가격대의 위스키를 활용해 집에서 하이볼을 만들어 즐기는 '홈술' 문화가 MZ세대를 중심으로 확산되면서 관련 수요가 빠르게 증가하고 있다는 설명이다.

실제로 GS25의 관련 상품 매출도 동반 성장세를 보이고 있다. GS25가 올해 1~2월 매출을 분석한 결과, 1만원대 위스키 매출은 전년 동기간 대비 20.8% 증가했다. 하이볼 제조에 활용되는 레몬 매출은 28.3%, 얼음컵은 14.4%, 탄산수는 10.0% 신장하며 연관 상품 매출도 함께 확대되는 모습을 보였다.

GS25는 1만원대 가격 경쟁력을 갖춘 블렌디드 스카치 위스키가 하이볼 입문용 제품으로 꾸준히 주목받을 것으로 보고 있다. 이에 가성비 스피릿 카테고리를 전략적으로 확대한다는 계획이다. 특히 1~2만원대 가격 경쟁력을 갖춘 글로벌 브랜드 상품을 지속 발굴해 합리적 가격의 주류 포트폴리오를 강화해 나갈 방침이다.

강솔빈 GS리테일 주류팀 MD는 "고물가 상황 속에서도 고객들은 품질이 보장된 합리적 가격의 주류를 찾고 있다"며 "GS25는 가성비 와인에 이어 위스키까지 카테고리를 확장하며 편의점 주류 경쟁력을 한층 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



