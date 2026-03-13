[특징주]영업 적자전환 소식에…케이엔솔 10% ↓

케이엔솔 케이엔솔 close 증권정보 053080 KOSDAQ 현재가 11,760 전일대비 1,790 등락률 -13.21% 거래량 483,029 전일가 13,550 2026.03.13 10:02 기준 관련기사 [클릭 e종목]“케이엔솔, 사상 최대 수주 잔고…글로벌 1위 기업과 협업” [특징주]케이엔솔, 삼성전자·SK하이닉스 반도체 투자수혜…역대 최대 수주 [특징주]케이엔솔, 디램 증설 돌아온다…수혜 기대감에 ↑ 전 종목 시세 보기 이 영업 적자를 기록하며 주가가 10% 빠졌다.

13일 오전 9시 14분 기준 케이엔솔은 전 거래일 대비 10.18%(1320원) 내린 1만2250원에 거래되고 있다.

전날 케이엔솔은 지난해 연결 기준 영업적자가 620억원이라고 공시했다. 2024년에는 262억원의 영업이익을 기록했지만 이내 적자 전환한 것이다.

매출 역시 줄었다. 지난해 매출은 4635억원으로 전년(5792억원) 대비 20.0% 감소했다.

AD

케이엔솔 관계자는 "주요 프로젝트 원가율 상승에 따른 공사손실 반영과 대손상각비 인식 등 일회성 비용 인식으로 이익이 감소했다"고 설명했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>