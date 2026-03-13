한국 휠체어컬링 4인조 혼성팀이 개최국 이탈리아를 제압하고 2026 밀라노·코르티나 동계 패럴림픽 4강에 진출했다.

남봉광(45)-방민자(64)-양희태(58)-이현출(40)-차진호(54)로 구성된 대표팀은 12일(현지시간) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 예선 마지막 9차전에서 이탈리아를 6-5로 꺾었다. 두 팀 모두 예선에서 4승4패를 기록, 이기는 팀이 결선 라운드에 진출하는 외나무다리 승부에서 한국이 짜릿한 역전승을 거뒀다.

휠체어컬링 혼성 4인조 이현출 선수가 12일(현지시간) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계 패럴림픽 휠체어컬링 혼성 4인조 예선 이탈리아와의 경기에서 스톤을 투구하고 있다. 코르티나담페초= 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한국은 1엔드에서 2점을 먼저 내준 한국은 2엔드에서 곧바로 3점을 따내며 전세를 뒤집었다. 이탈리아는 3엔드에서 곧바로 2점을 만회해 다시 경기를 뒤집었다. 한국은 4엔드를 블랭크 엔드로 마친 뒤 5엔드와 6엔드에서 1점씩 따내 5-4로 경기를 재차 뒤집었다. 7엔드에서 1점을 내주며 동점을 허용했으나 공격권을 쥔 마지막 엔드에서 차분하게 경기를 마무리하며 승리를 거머쥐었다.

한국은 예선 최종 합계 5승4패를 기록해 한국은 캐나다(9승), 중국(8승 1패), 스웨덴(5승 4패)에 이어 4위로 준결승행 티켓을 거머쥐었다.

한국은 13일 예선 전승으로 1위에 오른 캐나다와 결승 진출을 다툰다. 예선 맞대결에서는 한국이 캐나다에 3-6으로 졌다.

혼성팀의 준결승 진출로 '부부 동반 메달' 획득에도 관심이 쏠린다. 혼성팀의 남봉광은 앞서 휠체어컬링 믹스더블에서 은메달을 획득한 백혜진의 남편이다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



