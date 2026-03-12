부산국제록페스티벌이 정부 '예비 글로벌 축제'에 선정됐다.

부산시(시장 박형준)는 문화체육관광부가 추진하는 '글로벌 축제' 육성 사업 공모에서 부산국제록페스티벌이 '예비 글로벌 축제'로 최종 선정됐다고 12일 알렸다.

이번 공모는 방한 관광객 3000만명 시대를 목표로 세계적 잠재력을 가진 문화관광축제를 선별해 집중 지원하는 사업이다.

부산국제록페스티벌은 올해 1월 문체부 '2026~2027 문화관광축제'로 신규 지정된 데 이어 이번 '예비 글로벌 축제'에도 선정됐다. 글로벌 음악 축제로 성장할 기반을 확보했다.

이번 선정으로 부산국제록페스티벌은 국비 2억5000만원을 지원받는다. 전문가 컨설팅과 맞춤형 지원도 함께 이뤄진다. 또 해외 홍보와 마케팅, 글로벌 관광상품 개발, 인공지능 기반 다국어 서비스 구축 등 지원도 추진된다.

부산시는 향후 성과 평가에 맞춰 축제 운영을 강화할 계획이다. 글로벌 음악 축제로 성장 기반을 다지겠다는 구상이다.

부산시는 부산국제록페스티벌을 세계적 음악 축제로 육성할 계획이다. 영국 글래스톤베리 페스티벌, 일본 후지 록 페스티벌과 어깨를 나란히 하는 축제로 키운다는 목표다.

부산국제록페스티벌은 국내 최장수 록페스티벌이다. 매년 국내외 정상급 아티스트가 참여하며 도심형 음악 축제 모델로 자리 잡았다.

지난해에는 영국 밴드 Suede, 미국 록밴드 The Smashing Pumpkins, 한국 밴드 자우림 등 81개 팀이 참여했다. 국내외 관람객 7만여명 찾았다.

박형준 부산시장은 "부산국제록페스티벌이 전 세계 음악 팬들이 찾는 글로벌 K-콘텐츠 축제로 성장하도록 지원하겠다"고 말했다.

작년 부산국제록페스티벌 모습.

영남취재본부 김용우 기자



