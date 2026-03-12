미스트롯4 전국투어 포스터. 쇼당이엔티 제공 AD 원본보기 아이콘

'미스트롯4' 전국투어 콘서트가 윤윤서와 염유리를 포함한 7인 체제로 대장정에 들어간다고 공연 제작사 쇼당이엔티가 12일 밝혔다.

이번 전국투어에는 우승자(진) 이소나를 비롯해 허찬미, 홍성윤, 윤태화, 길려원 등 상위 5인 멤버가 참여한다. 여기에 방송 당시 주목받았던 윤윤서와 염유리가 합류해 7인 라인업을 완성했다. 제작사는 "방송 이상의 현장감을 구현하기 위해 가창력과 퍼포먼스를 중심으로 특별 스테이지를 준비했다"고 전했다.

TV조선 '미스트롯4'는 최종회 시청률 18.1%, 순간 최고 18.4%를 기록하며 12주 연속 동시간대 전 채널 1위를 차지했다. 이러한 흥행세를 잇는 이번 투어는 대형 체육관 대신 관객과 호흡할 수 있는 중소규모 공연장을 중심으로 기획했다. 출연진과 팬들이 긴밀하게 소통하며 경연의 감동을 체감할 수 있도록 하기 위해서다.

전국투어는 4월25~26일 양일간 열리는 서울 공연을 시작으로 5월2일 인천, 5월9일 부산, 5월16일 대구, 5월23일 고양, 5월30일 광주, 6월7일 울산, 6월13일 전주, 6월20일 수원 등 전국 주요 도시에서 열린다. 티켓은 놀(NOL)티켓에서 예매할 수 있다.

