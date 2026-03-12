한화증권 "장병호 대표이사, 청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인 동참"

서울경찰청 주관 '청소년 도박 근절 릴레이 캠페인' 동참

한화투자증권은 장병호 대표이사가 서울경찰청이 주관하는 '청소년 도박 근절 릴레이 캠페인'에 동참했다고 12일 밝혔다.

이번 캠페인은 최근 급증하는 청소년 불법 사이버 도박의 위험성에 대한 사회적 관심을 유도하고 예방의 필요성을 알리기 위한 범국민적 릴레이 활동이다.

장 대표는 앞서 참여한 교보증권 이석기 대표이사의 추천을 받아 이번 캠페인에 참여했으며, 다음 참여자로 김종민 메리츠증권 대표이사를 추천했다.

장 대표는 "청소년들이 건강하게 성장할 수 있도록 돕는 것은 사회의 중요한 책무"라며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 미래 세대를 위한 사회 환경 조성에 기여하겠다"고 밝혔다.

