한화시스템, 방산·ICT 인재 확보 나선다…상반기 세 자릿수 신입 공채
R&D·AI·빅데이터·경영지원 등 모집
제주우주센터 등 지역 인재 채용 확대
한화시스템이 미래 방산 및 첨단 기술 시장을 선도할 인재 확보를 위해 '2026년 상반기 신입사원 정기채용'을 진행한다.
이번 채용은 ▲연구개발(R&D) ▲AI·빅데이터 기반 IT 시스템 개발 및 운영 ▲경영지원 등 다양한 분야에서 세 자릿수 규모로 진행된다.
채용은 방산 부문과 ICT 부문으로 나뉘어 실시된다. 방산 부문에서는 ▲대공방어체계 ▲우주 ▲해양 시스템 ▲MRO 분야를 중심으로 인재를 모집한다. ICT 부문은 ▲IT서비스·ERP 개발 및 운영 ▲시스템 인프라 구축 및 운영 ▲구매 등 사업 및 경영지원 분야에서 채용을 진행한다.
지원서는 한화그룹 채용 홈페이지 '한화인'을 통해 온라인으로 접수할 수 있다. 국내외 4년제 학사·석사 졸업자와 오는 8월 졸업 예정자를 대상으로 하며, 방산 부문은 오는 26일까지, ICT 부문은 25일까지 지원 가능하다.
한화시스템은 이번 채용에서 미래 성장동력이 될 핵심 R&D 인력과 글로벌 비즈니스 역량을 갖춘 인재 확보에 중점을 둘 계획이다. 이를 위해 전국 주요 대학에서 채용 간담회를 열고, 선배 사원과의 토크쇼 형식 리쿠르팅 행사도 진행할 예정이다.
또 국가균형발전 정책에 발맞춰 지역사회 청년 일자리 창출에도 나선다. 제주우주센터 등 지방 사업장의 경우 해당 지역 고교 및 대학 출신 인재 채용을 확대해 지역경제 활성화에도 기여할 방침이다.
이세진 HR실장은 "대한민국을 넘어 글로벌 방산·IT 시장의 판도를 바꿀 열정적인 인재들의 많은 관심과 지원을 바란다"며 "신입사원들이 보유한 잠재력을 발휘하며 미래 첨단 산업의 주역으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
