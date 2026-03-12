상주시, ‘국토부 드론실증도시 구축사업'공모 선정

‘실증’을 넘어 ‘비즈니스’ 단계로

드론-로보 이원화 배송모델 실증

경북 상주시(시장 강영석)는 국토교통부가 주관하는 '2026년 드론 실증도시 구축사업'공모에 최종 선정되어 지난해에 이어 2년 연속 사업수행 지자체로 선정되는 쾌거를 이뤘다고 밝혔다.

드론 실증도시 구축사업은 지역 특성에 맞는 드론 배송, 행정서비스 등 혁신적인 사업모델을 실증하고 지자체에 드론 서비스 구축을 지원하는 공모사업이다. 시는 이번 공모 선정으로 국비 1억원을 확보하였으며 경천섬 일대 드론 배송의 고도화와 상용화 기술완성에 박차를 가할 계획이다.

올해 드론 실증도시 컨소시엄은 대표사업자인 상주시를 중심으로 ㈜둠둠, 한국공항공사, (재)경북IT융합산업기술원이 참여하여 전문성을 극대화한다.

㈜둠둠은 맞춤형 드론 및 로버제작과 운영을 담당하며 한국공항공사는 통합관제시스템 구축, 경북IT융합산업기술원은 기술지원 및 실증데이터 분석을 각각 담당한다.

특히 올해는 작년에 성공적인 실증 성과에 안주하지 않고, 한층 진보된 '드론-로보 이원화 하이브리드 모델'을 도입한다. 지난해 드론과 로보가 결합된 일원화형 모델로 실증했다면 올해는 드론(미들마일)과 로보(라스트마일)가 각자의 영역에서 개별활동하는 이원화 방식으로 운영된다.

이 모델의 핵심 기술인 '자동환적시스템(Automatic Box Handover System)'은 드론이 경천섬 안으로 배달한 배송박스만을 지상로보가 자동으로 인계받아 고객 앞까지 최종배송하는 방식이다. 이를 통해 기존 음료4잔에 불과했던 1회 배송량을 최대 16잔까지 가능할 전망이다.

또한 시는 이용자 편의성을 높이기 위해 공공배달 플랫폼과 연계를 추진하여 배송서비스의 진입장벽을 낮출 계획이다. 아울러 실증에 참여하는 로보는 경천섬 내에서 상시 자율주행 실증을 통해 배송을 넘어 다양한 공공서비스에 접목할 수 있는 방안을 검토할 예정이다.

상주시 관계자는 "2년 연속 드론실증도시 선정은 상주시가 미래 모빌리티 산업의 중심지로 도약하고 있음을 보여주는 증거"라며 "단순한 기술 실증을 넘어 실제 비즈니스로 연결되는 K-드론배송의 표준모델을 상주에서 완성하겠다"고 밝혔다.

AD

한편 상주시는 향후 드론특별자유화구역 지정추진, 드론실증 테스트베드 조성, AI기반 스마트 산불감시 시스템 구축 등 드론생테계확장을 위한 장기로드맵을 지속적으로 추진해 나갈 방침이다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>