이길여 가천대학교 총장이 박애와 봉사 정신을 몸소 실천한 김성규 씨(행정학과 3학년)와 김동규 씨(한국어문학과 졸업)에게 가천인재상을 수여했다.

경원대학교는 이길여 총장이 12일 이들 두 명에게 가천인재상을 수여한 뒤 집무실로 초대해 격려했다고 밝혔다.

김성규 씨는 지난 1년 동안 온라인상에 퍼지는 자살 유해 정보를 모니터링하며 1만5000여 건의 게시물을 수집하고 분석한 뒤 신고가 새벽 시간대 집중된다는 점을 확인하고, 새벽 시간대 전담 모니터링 인력 확충과 예산 지원의 필요성을 제안했다.

이러한 활동으로 김성규 씨는 교육부와 한국연구재단이 공동 주최한 '2025 대학혁신지원사업 참여 학생 수기 공모전'에서 우수상을 받았다.

이길여 가천대학교 총장(중앙)이 12일 가천관에서 행정학과 김성규 씨(오른쪽)와 김동규 졸업생에 가천인재상을 수여한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 가천대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 또 다른 의미로 초대된 김동규 졸업생은 강의계획서를 토대로 주교재와 참고 자료를 체계적으로 학습하고 과목별로 수기 노트를 정리하는 자기 주도적인 학습 방식을 습관화해 4.5점 만점이라는 성적과 전체 수석 졸업의 영예를 안았다.

AD

이길여 총장은 두 학생을 격려하며 "학업과 사회 참여 활동에서 성실함과 도전 정신으로 의미 있는 성과를 이뤄낸 가천대의 자랑스러운 인재"라며 "앞으로도 각자의 분야에서 사회에 긍정적인 변화를 만들어가는 인재로 성장하길 바란다"고 응원했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>