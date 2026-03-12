국민의힘 최고위원회 발언 "정황증거는 차고 넘친다"

장동혁 국민의힘 대표는 12일 여권에서 제기된 이른바 이재명 대통령 '공소 취소 거래설'과 관련 "만약 사실이라면 명백한 대통령 탄핵 사유"라면서 "특검을 통해 명명백백히 진실을 규명해야 한다"고 말했다.

장 대표는 이날 오전 최고위원회의에서 "더불어민주당의 공소 취소 모임, 조작 기소 국정조사 추진, 대통령의 지속적인 검찰 공격을 보면 (공소 취소 거래설의) 정황증거는 차고 넘친다"면서 이같이 밝혔다.

장 대표는 "이미 법원에선 현직 대통령에 대해서도 수사가 가능하다고 판단한 만큼 즉각 직권남용 혐의에 대한 수사를 시작해야 한다"면서 "만약 가짜뉴스라면 정보통신망법에 따라 김어준 TV의 문을 닫고 징벌적 손해배상을 청구하면 된다. 대통령이든 김씨든 잘못된 쪽에 책임을 물어야 한다"고 했다.

장 대표는 이어 관련한 영상을 시청한 뒤 "검찰이 보완 수사권이라도 지키기 위해 대장동 사건 항소 포기를 했다는 취지의 이야기들이 있었다"면서 "공소 취소와 보완 수사권 유지는 충분히 거래가 가능한 대상으로 인식될 수 있다고 본다"고 했다.

또 장 대표는 "수사지휘권을 행사할 수 있는 사람이 명확히 특정되고, 최측근이라고 예상되는 분이 해왔던 발언을 보면 해당 의혹은 사실에 가깝다고 본다"면서 "특검을 해야 한다"고 했다.

