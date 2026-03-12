경북교육청(교육감 임종식)은 2026학년도 유치원 방과후 과정의 질을 높이고 유아에게 다양한 경험의 기회를 제공하기 위해 '방과후 특색유치원' 시범유치원 50개원을 공모를 통해 최종 선정했다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 지역과 유치원의 특색을 반영한 방과후 프로그램 운영을 지원해 유치원 방과후 과정의 자율성과 다양성을 높이기 위해 추진됐다.

경북지역 공사립 유치원을 대상으로 공모를 한 결과 186개원이 참여했으며, 심사를 거쳐 △자체개발형 41개원 △지역자원 활용형 8개원 △공공기관 개발자료 활용형 1개원 등 총 50개원이 선정됐다.

선정된 유치원에는 유아의 발달과 흥미를 고려한 다양한 방과후 프로그램 운영을 위해 원당 350만원의 예산이 지원된다. 이를 통해 놀이, 예술, 체육, 자연 체험 등 유치원 여건과 지역 특성을 반영한 특색 있는 프로그램이 운영될 예정이다.

또한 이번 사업은 영유아 사교육 의존도를 완화하기 위해 민간 교재나 외부 강사에 전적으로 의존하지 않고, 학부모의 추가 비용 부담없이 운영하는 것을 원칙으로 추진된다. 이를 통해 방과후 과정이 공교육의 역할을 더욱 충실히 수행할 수 있도록 할 계획이다.

특히 이번 공모에서는 선정된 50개원 중 다수가 '자체 개발 프로그램' 유형을 선택했다는 점이 주목된다. 이는 현장 교사들이 유아의 발달 특성과 지역 환경을 반영한 프로그램을 직접 설계하겠다는 의지를 보여주는 것으로 평가된다.

경북교육청은 현장의 적극적인 참여를 바탕으로 자체 개발 프로그램의 질을 높이기 위해 도 단위 연수와 프로그램 개발자료 보급, 컨설팅 등을 지원할 계획이다.

임종식 경북교육감은 "이번에 선정된 50개 유치원이 유아의 발달과 지역 특성을 살린 다양한 방과후 프로그램을 운영해 유아와 보호자 모두가 만족하는 유치원 교육을 실현해 주길 기대한다"라며, "경북교육청은 현장의 자율성과 창의성을 존중하면서 체계적인 지원을 통해 아이들이 따뜻하고 건강하게 성장할 수 있는 교육 환경을 만들어 가겠다"라고 말했다.

