1976년 출시, 50돌 맞아 '원조' 브랜드 각인

젊은층 접점 확대, "추억 공감하고 나누는 해"

오리온은 '오징어땅콩'의 출시 50주년을 맞아 패키지를 리뉴얼한다고 12일 밝혔다.

새 패키지는 기존 디자인의 정체성을 유지하면서 '50년 원조' 문구를 전면에 내세운 것이 특징이다. 소비자들이 제품을 한눈에 알아볼 수 있도록 '원조 브랜드' 이미지를 강조했다. 고소한 땅콩 원물을 삽입해 제품 특징을 직관적으로 보여주고, 과자 표면의 오징어채 무늬는 친근한 표정처럼 보이도록 위트 있게 표현했다.

1976년 출시된 오징어땅콩은 땅콩에 반죽옷을 28회 얇게 입힌 뒤 구워내는 방식으로 만들어진다. 이 과정에서 과자 내부에 그물망 구조가 형성돼 바삭한 식감이 난다. 공정 마지막 단계에서 넣는 얇게 썬 오징어채는 겉면의 갈색 실선 무늬로 남는다.

최근에는 실제 오징어가 들어간 제품이라는 사실이 온라인에서 알려지며 다시 주목받고 있다. 과자 표면의 오징어채 무늬를 활용해 표정을 만드는 '오땅 표정놀이' 콘텐츠가 확산하면서, 기존 50대 이상 중심이던 소비층도 2030세대로 넓어지는 모습이다.

오리온은 50주년을 맞아 젊은 소비자와의 접점 확대에도 나서고 있다. 공식 인스타그램을 통해 오징어땅콩이 새해 일출처럼 수평선 위로 떠오르는 릴스 영상과 슈퍼문에 비유한 정월대보름 콘텐츠 등을 공개해 온라인에서 관심을 모았다. 각각 수천 개의 댓글이 달리며 화제를 이어가고 있다.

회사 측은 오징어땅콩과 관련한 추억을 공유하는 참여형 이벤트도 진행해 소비자들과 함께 50주년의 의미를 나눌 계획이다.

오리온 관계자는 "국민들의 일상 속에서 반세기 동안 함께해 온 만큼 소비자들과 함께한 추억을 공감하고 나누는 뜻깊은 한 해가 될 것으로 기대한다"며 "세대를 거쳐 사랑받아온 브랜드 가치를 이어가면서 젊은 소비자들과의 접점을 넓혀 다음 50년을 준비해 나갈 계획"이라고 말했다.

