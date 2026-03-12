LG유플러스 LG유플러스 close 증권정보 032640 KOSPI 현재가 14,940 전일대비 100 등락률 -0.66% 거래량 159,837 전일가 15,040 2026.03.12 09:27 기준 관련기사 이통3사, 실속형 애플 '아이폰 17e' 판매…"가성비 공략" "차세대 보안 서비스 선 보인다"…LG유플러스, 포티넷과 MOU "통신사 중 유일"…LG유플러스, 탄소경영 아너스 클럽 수상 전 종목 시세 보기 는 봄을 맞아 신규·장기 고객을 위한 멤버십 혜택을 마련했다고 12일 밝혔다.

LG유플러스는 봄을 맞아 신규·장기 고객을 위한 멤버십 혜택을 마련했다고 12일 밝혔다. LG유플러스 직원이 신규 고객 혜택인 스타벅스 별 리워드를 소개하고 있는 모습. LG유플러스 제공

LG유플러스는 모바일 고객 가운데 멤버십에 처음 가입할 경우 스타벅스의 별 리워드 8개를 제공한다. 멤버십 신규가입 후 앱 내 이벤트페이지에서 신규 가입 선물을 신청하는 고객에 한해 다음달 15일 지급될 예정이다. 기존 고객 역시 오는 16일부터 5일 동안 매일 별을 최대 3개, 총 15개까지 받을 수 있다. 기존 고객에게는 이달 유플투쁠 기간 LG유플러스 통합 앱 U+one에서 오전 11시부터 선착순으로 지급된다. 별은 기한 내 스타벅스 앱에 등록해야 이용 가능하다.

LG유플러스는 다음달 13일 장기 고객을 위한 '화담숲 고객 초청 데이'를 열고 초청권을 제공할 예정이다. 화담숲은 경기도 광주에 위치한 국내 대표 생태 수목원이다. 화담숲 고객 초청 데이는 LG유플러스를 5년 이상 이용하고 멤버십 등급이 VIP 이상인 경우 누구나 참여할 수 있다. 응모는 유플투쁠 메뉴에서 오는 27일까지 할 수 있다. 당첨자는 다음달 2일 발표된다.

LG유플러스는 새 학기를 맞아 '유플투쁠 혜택 알림장' 프로모션도 진행한다. LG유플러스 고객은 오는 27일까지 통합 앱 U+one에서 받고 싶은 유플투쁠 혜택을 고르면 된다. 추첨을 통해 ▲배달의민족 10만원 상품권(3명) ▲반올림피자 포테이토피자 세트(50명) ▲파리바게뜨 널 위한 아침 세트(200명) ▲공차 미니펄 딸기 밀크티(400명) 등이 제공된다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장은 "LG유플러스 멤버십은 고객 경험을 기반으로 일상에 도움 되는 혜택들로 구성했다"며 "앞으로도 기존 고객과 새롭게 가입하는 이용자, 장기 고객까지 멤버십 경험을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



