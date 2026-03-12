경기도와 한국나노기술원이 도내 전문대학 졸업(예정)자를 대상으로 '반도체 공정·장비 교육생'을 오는 18일까지 모집한다.

산업통상부가 시행하고 경기도가 지원하는 '나노기술 인력양성사업'은 청년 일자리 창출과 중소기업 현장 중심형 전문기술 인력양성을 목적으로 한국나노기술원이 보유한 첨단설비와 전문 인력을 활용해 중소·중견기업에 종사할 기술 인력을 양성하는 사업이다.

2013년부터 시작해 현재까지 747명의 반도체 기술 인력을 배출했다. 이 중 85.8% 이상이 반도체 관련 기업에 취업했다.

올해는 교육 선택의 폭을 넓히고자 주 2회 교육 일정을 편성, 학생들은 학사 일정을 고려해 교육일을 선택하면 된다.

나노·반도체 공정 기술 전반에 관한 교육과 설계 실습 교육, 첨단 반도체 패키지 인쇄회로기판(PCB) 공정 교육을 받게 된다.

경기도가 도내 전문대학 졸업(예정)자를 대상으로 '반도체 공정·장비 교육'을 현장에서 진행하고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

교육 수료생들은 사업에 참여하는 반도체 제조업체, 장비업체, 반도체 조립·테스트(OSAT) 기업 등에 취업 연계 지원을 받을 수 있다.

교육비는 전액 무료이며, 교육생에게는 교육 실비를 지원하고 성적 우수자에게는 경기도지사 표창, 한국나노기술원장상이 수여될 예정이다.

지원 자격은 전문대학 졸업(예정)인 경기도민(타 지역 소재 대학 가능) 또는 경기도 소재 전문대학 졸업(예정)자이며, 총 28명이다.

AD

박민경 경기도 반도체산업과장은 "도내 중소·중견기업에 현장 중심형 전문 기술인력을 공급해 청년 고용 확대와 도내 반도체 산업 발전에 기여할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>