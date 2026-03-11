홈쇼핑·온라인서 먹는 알부민 인기

"알부민은 주사제로 투여해야 효과"

최근 TV 홈쇼핑과 온라인 광고를 중심으로 '먹는 알부민' 제품이 인기를 끌고 있다. 피로 회복과 면역력 강화 등을 홍보하며 판매되고 있지만 의학계에서는 과학적 근거가 부족하다며 주의를 당부하고 있다. 경구 섭취 시 소화 과정에서 대부분이 분해되기 때문에 의학적 효과를 기대하기 어렵다는 설명이다.

서울대병원 신경과 이승훈 교수는 지난 9일 유튜브 채널 '지식인사이드'에 출연해 '사람들이 챙겨 먹지만 실제로는 효과 없는 영양제'가 무엇이냐는 질문에 "과학적으로 보면 단백질 영양제가 제일 어처구니가 없다"고 답했다.

이 교수는 단백질 영양제가 체내에서 작용하는 방식을 설명하며 "알부민, 글루타치온, 콜라겐을 먹어도 결국 소화과정에서 아미노산으로 분해된다"고 말했다. 이어 "대표적인 아미노산 중 하나인 글루탐산은 MSG와 동일한 성분"이라며 "알부민과 글루타치온을 많이 먹으면 조미료를 퍼먹는 것과 동일한 효과가 난다"고 덧붙였다.

그러면서 "알부민은 몸에 정말 중요하다. 간은 알부민을 만들려고 제일 노력한다"며 "알부민은 간 질환 환자들에게 주사제로 주는 걸로 보험이 되냐, 안 되냐 이게 가장 중요한 이슈"라고 설명했다. 그는 "요즘 갑자기 알부민이 유행한다길래 농담인 줄 알았다"고 말했다.

이어 "알부민은 먹으면 소화 과정에서 분해되기 때문에 어쩔 수 없이 주사로 만든다"며 "실제 치료에서는 주사제로 투여해야 효과가 있다"고 강조했다.

주수호 전 대한의사협회장도 최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "알부민은 영양 상태가 극히 불량한 일부 환자에게 정맥 주사로 투여할 때만 의학적으로 유익하다는 것이 전 세계 의학계의 정설"이라며 "영양상태가 정상인 사람에게 알부민 주사를 줘봐야 돈만 쓰고 득 될 게 하나도 없다"고 주장했다.

이어 "심지어 구강으로 섭취해서 건강에 득이 된다는 건 의사라는 권위를 내세워 일반인을 혹세무민하는 사기임이 틀림없다"고 비판하며 "의협은 이런 비윤리적인 의사들을 공개 징계에 나서라"고 지적했다.

한편 알부민은 간에서 생성되는 단백질로 혈액 내 전체 단백질의 절반 이상을 차지한다. 체내 수분 균형을 유지하고 호르몬·비타민 등을 운반하는 역할을 한다. 건강한 성인의 경우 하루 약 10~15g의 알부민이 간에서 지속적으로 생성돼 별도의 보충이 필요하지 않다.

