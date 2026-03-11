경북 고령 운수 게이트볼분회는 지난 7일 오전 10시 운수면 게이트볼장에서' 고령군 생활체육 게이트볼 친선대회'를 성황리에 개최했다.

고령군 생활체육 게이트볼 친선대회/고령군청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 대회는 새롭게 조성된 운수면 게이트볼장에서 처음 열린 대회라는 점에서 더욱 특별한 의미를 가졌다.

이날 대회에는 군내 8개 읍·면에서 9개 팀 140여 명이 참가하여 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 발휘했으며, 승패를 떠나 서로를 격려하고 우애를 다지는 뜻깊은 시간을 가졌다. 대회 결과 우승은 우곡면, 준우승은 개진면이 차지했으며, 공동 3위는 다산면과 덕곡면이 각각 차지했다.

김기식 운수 게이트볼분회 회장은 "운수면 게이트볼장이 조성되기까지, 그리고 이번 대회가 개최되기까지 아낌없는 관심과 성원을 보내주신 모든 분께 감사드린다"며 "앞으로도 게이트볼이 더욱 활성화되고 회원들이 즐겁게 운동할 수 있는 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"라고 했다.

AD

장재환 고령군 게이트볼협회장은 "게이트볼은 어르신뿐만 아니라 남녀노소 누구나 함께 즐길 수 있는 생활체육"이라며 "앞으로도 게이트볼이 더욱 활성화될 수 있도록 많은 관심과 노력이 이어지기를 바란다"고 했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>