경기 양주시가 11일부터 25일까지 양주문화관광재단 초대 비상임 임원 공개모집을 실시한다.

양주시청 전경. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 지난해 12월 '양주문화관광재단 설립 및 운영 조례'를 제정하고, 올 하반기 출범을 목표로 법인 설립 절차를 추진하고 있다. 이에 창립총회 개최에 필요한 최소 인원의 초대 임원을 구성하기 위해 이번 공개모집에 나섰다.

앞서 지난 9일에는 양주문화관광재단 임원추천위원회 위촉식과 제1차 회의를 열어 위원장을 선출하고 임원 공개모집 계획을 심의·의결했다. 임원추천위원회는 시장 추천 4명과 시의회 추천 3명 등 총 7명으로 구성돼 재단 임원 후보자 심사를 맡는다.

이번 공개모집 인원은 비상임 이사 3명과 비상임 감사 2명 등 총 5명이다. 비상임 이사는 이사회 구성원으로서 주요 경영 사항을 심의·의결하며, 비상임 감사는 재단 업무와 회계에 대한 감사 역할을 맡는다.

지원서 접수 기간은 3월 11일부터 25일까지 15일간이며, 오는 3월 30일 제2차 임원추천위원회를 열어 서류심사를 진행할 예정이다. 이후 결격사유 조회 등을 거쳐 4월 초 최종 임명할 계획이다.

양주시 관계자는 "양주문화관광재단은 지역 문화예술과 관광 정책을 전문적으로 추진할 기관으로, 지역 문화자원과 관광 잠재력을 체계적으로 발굴하고 발전시키는 역할을 하게 될 것"이라며 "전문성과 역량을 갖춘 인재들의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



