李, 11일 마하마 가나 대통령 정상회담

"해양·치안 당국 간 협력 더 발전되길"

이재명 대통령은 11일 존 마하마 가나 대통령과 정상회담을 갖고 디지털, 기후변화, 해양안보 등의 협력을 강화하는 양해각서(MOU) 체결에 합의했다.

장인식 해양경찰청장 직무대행(오른쪽)과 고조 최 주한 가나대사가 11일 청와대에서 이재명 대통령과 존 드라마니 마하마 가나 대통령이 참석한 가운데 열린 해양안보협력 양해각서 협약식에서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

양국은 '기술, 디지털, 혁신 개발협력 양해각서'를 통해 청년 인재를 위한 인공지능(AI) 교육과 같이 미래지향적인 협력을 강화하기로 했다. 또 '기후변화협력협정'을 통해 온실가스 감축목표(NDC)에도 함께 기여하기로 했다. 가나 기니만 해역에서의 안전성을 증진하고 우리 국민과 선박의 사고 예방을 위한 '해양안보협력 양해각서'도 맺었다.

강유정 청와대 대변인은 "이 대통령은 가나 해군이 기니만에서 우리 국민을 적극적으로 보호해 준 데 감사를 전했다"며 "이번 정상회담을 계기로 체결된 MOU를 통해 양국의 해양 치안 당국 간 협력이 더욱 체계적으로 발전되길 바란다고 전했다"고 설명했다.

