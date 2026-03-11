'봄의 미로' 포스터. NHN링크 제공 AD 원본보기 아이콘

가수 이소라가 여덟 번째 봄 콘서트로 돌아온다.

NHN링크는 오는 5월2~3일 서울 경희대학교 평화의전당에서 2026 이소라 콘서트 '봄의 미로'를 개최한다고 11일 밝혔다. 예매는 오는 13일 오후 8시부터 티켓링크에서 진행된다.

'봄의 미로'는 섬세한 무대 연출이 특징이다. 이소라는 독보적인 음색을 극대화하기 위해 5인조 밴드와 16인조 스트링 오케스트라와 합을 맞춘다. 풍성하고 품격 있는 사운드로 관객들에게 깊은 울림을 선사할 예정이다.

이소라의 봄 콘서트는 매년 흥행을 이어오고 있다. 지난해 3월 열린 '봄 밤 핌'의 경우 티켓 오픈 하루가 채 되기도 전에 4회 공연 전 좌석이 매진됐다.

NHN링크 관계자는 "5월의 푸르름과 어울리는 이소라만의 특별한 무대를 준비 중"이라며 "공연과 유튜브 콘텐츠를 통해 아티스트의 다채로운 매력을 만나볼 수 있을 것"이라고 전했다.

한편 이소라는 최근 유튜브 채널 '이소라의 첫봄'을 개설했으며 매주 금요일 자제 콘텐츠를 올릴 계획이다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



