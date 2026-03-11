학생 32명·교수 14명 지원… 30회까지 누적 32억 9700만원 지급

동아대학교(총장 이해우)는 '제30회 청촌장학재단 장학금과 교수연구비 수여식'을 열고 학생과 교수에게 총 1억 2050만원을 전달했다.

지난 10일 동아대 승학캠퍼스 청촌홀에서 열린 수여식에는 이해우 총장을 비롯한 대학 보직 교수들과 청촌장학재단 최학유 상임이사(동아대 명예교수), 신정택 총동문회장 등 관계자들이 참석했다.

동아대가 청촌장학재단 장학금·연구비 전달식을 갖고 기념촬영하고 있다. 동아대 제공 AD 원본보기 아이콘

청촌장학재단은 故 김만수 동아타이어공업 회장(동아대 건축토목과 1956년 졸업)의 아호를 따 1995년 설립됐으며, 1999년부터 인재 양성과 모교 발전을 위해 장학금과 연구비를 꾸준히 지원해 오고 있다. 동아대 교내외 장학금 가운데 가장 큰 규모를 자랑하는 재단은 이번 30회 수여식까지 약 1400명의 학생과 교수에게 총 32억9700만여원을 지원했다.

올해 교수연구비는 박봉철 법학전문대학원 교수를 비롯한 동아대 소속 교수 9명과 고려대·부산대·연세대·중앙대·일본 도쿄대 등 외부 교수 5명 등 모두 14명에게 1인당 500만원씩 총 7000만원이 지급됐다.

학생 장학금은 강민주(화학과 3학년) 학생 등 32명에게 1인당 150만원씩 총 5050만원이 전달됐다. 연구비 지원 교수들의 논문을 모은 종합논문집 '청촌논총'은 올해 제27집이 발간돼 전국 대학 도서관과 연구기관 등에 배포됐다.

최학유 상임이사는 "지식에 대한 투자는 미래를 위한 가장 확실하고 의미 있는 투자"라며 "인공지능과 디지털 기술로 급변하는 시대일수록 꾸준히 배우는 자세와 타인에 대한 배려가 중요하다"고 강조했다. 이어 "스스로에 대한 믿음과 높은 기대를 가지고 성실과 인내로 자신을 갈고닦아 훗날 세계사적 인물로 성장하길 바란다"고 학생들을 격려했다.

이해우 총장은 "해마다 후학을 위해 아낌없는 지원을 보내주는 청촌장학재단에 깊이 감사드린다"며 "장학금을 받은 학생들이 모교의 명예를 드높이고 지역사회에 공헌하는 인재로 성장하길 기대한다. 대학 역시 재단의 뜻을 받들어 교육 혁신에 최선을 다하겠다"고 말했다.

신정택 총동문회장은 "모교 발전과 후배 사랑을 위해 헌신한 고 김만수 회장과 그 뜻을 이어가고 있는 김상헌 이사장께 30만 동문을 대표해 깊은 경의를 표한다"며 "장학생들도 그 마음을 본받아 훗날 우리나라 발전을 이끄는 인재로 성장하길 바란다"고 전했다.

동아대는 평생 모교 발전과 후학 양성에 힘쓴 고 김만수 회장의 뜻을 기리기 위해 대학본부 총장실 입구에 흉상을 세웠다. 청촌장학재단이 모교 발전기금과 로스쿨 장학금, 청촌홀 리모델링 기금 등으로 동아대에 기부한 금액은 지금까지 110억 5500만원에 이른다.

재단은 2023년 10월부터 김상헌 이사장이 이끌고 있으며, 김 이사장은 글로벌 자동차 부품 기업 DN오토모티브를 경영하면서 동아대 출신 인재 채용 등 다양한 방식으로 모교 발전에 기여하고 있다.

