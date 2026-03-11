한국 동계 패럴림픽 첫 여성 금메달리스트 김윤지가 크로스컨트리 스키 여자 스프린트 좌식에서 은메달을 추가했다.

김윤지는 10일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계 패럴림픽 결승에서 옥사나 마스터스(미국)에 이어 3분10초1의 기록으로 은메달을 목에 걸었다.

김윤지가 10일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계 패럴림픽 크로스컨트리스키 여자 스프린트 좌식 결선 시상식에서 은메달을 들어보이며 기뻐하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김윤지는 지난 8일 바이애슬론 여자 개인 12.5㎞에서 한국 여자 선수 최초의 동계 패럴림픽 금메달을 따냈다.

김윤지는 이번 은메달을 추가하며 신의현이 금메달 1개와 동메달 1개를 따낸 2018 평창 동계 패럴림픽 이후 처음으로 동계 패럴림픽에서 멀티 메달을 획득했다.

이날 예선을 '살아있는 전설' 마스터스에 이어 2위로 통과한 김윤지는 준결선에서 압도적인 기량을 선보였다. 2조에서 3분1초1을 기록한 김윤지는 1조 1위 마스터스보다 5초7 빠른 기록으로 전체 1위에 올라 결승에 진출했다.

결승에서 김윤지는 한때 단독 선두를 질주했지만 마지막 오르막 구간에서 마스터스에게 역전을 허용하며 두 번째로 결승선을 통과했다.

김윤지는 오는 11일 크로스컨트리 10㎞ 인터벌 스타트 경기에서 추가 메달 사냥에 나선다.

박병희 기자



