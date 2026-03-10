빌리프랩 "음악적 지향점 존중한 결정"

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 데뷔 6년 만에 6인 멤버 체제로 개편한다. 멤버 희승은 팀을 떠나 솔로 아티스트로 전향한다.

소속사 빌리프랩은 10일 팬 커뮤니티 위버스를 통해 "엔하이픈이 앞으로 나아가야 할 방향성과 차기 목표에 대해 심도 있는 논의를 진행해왔다"며 "멤버 개개인이 그리는 미래와 팀의 지향점을 조율하는 과정에서 희승의 뚜렷한 음악적 색깔을 존중하기로 최종 결정했다"고 밝혔다.

이에 따라 희승은 엔하이픈 활동을 마무리하고 빌리프랩 소속 솔로 아티스트로서 새로운 출발선에 선다. 엔하이픈은 정원, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키 6인 체제로 재정비해 공식 일정을 소화할 방침이다.

희승은 "6년이라는 시간 동안 멤버들, 그리고 엔진(팬덤명) 덕분에 벅찬 순간들을 보냈다"며 "개인적인 음악 작업을 이어오며 보여드리고 싶은 것이 많았지만, 팀 안에서 개인의 욕심을 앞세우고 싶지 않았던 마음이 컸다"고 탈퇴 배경을 설명했다.

이어 "회사가 제안한 방향에 따라 엔진 여러분께 더 좋은 모습을 보여드리기 위해 큰 결심을 내리게 됐다"며 "빠른 시일 내에 다시 만나기 위해 열심히 준비 중이니 너그러운 마음으로 지켜봐 달라"고 당부했다.

빌리프랩 관계자는 "희승이 팀의 조화를 위해 개인의 음악적 지향을 앞세우는 것을 경계해 왔고, 멤버들도 이를 이해하고 배려했다"며 "이번 결정은 그룹 엔하이픈과 아티스트 희승 모두가 동반 성장하는 새로운 전환점이 될 것"이라고 말했다.

2020년 11월 데뷔한 엔하이픈은 최근 정규 2집 '로맨스 : 언톨드(ROMANCE : UNTOLD)'로 첫 트리플 밀리언셀러를 기록했다. 전 세계 67만 명을 동원한 월드투어 '워크 더 라인(WALK THE LINE)'과 주요 시상식 대상 5회 수상 등 성과를 냈다.

